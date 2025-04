Matelica chiude la stagione in Eccellenza contro Tolentino | sfida decisiva per i play off

Matelica chiude oggi alle 16.30, in casa, la stagione del suo ritorno in Eccellenza contro il Tolentino di mister Paolo Passarini, proprio il tecnico che lo scorso anno portò la formazione biancorossa al salto di categoria. Il match odierno conta poco per i matelicesi, che hanno già in tasca la salvezza matematica. Vale di più invece per i cremisi, impegnati nella zona play off. Per opposti motivi entrambe le squadre vorranno chiudere il campionato con un successo: il Matelica per congedarsi nel migliore di modi dai tifosi, il Tolentino per raggiungere il suo obiettivo di vertice.Nelle file dei padroni di casa potrebbe essere questa l’ultima volta di Ettore Ionni come allenatore sulla panchina matelicese. Rumors di mercato sempre più insistenti, infatti, danno come probabili la riconferma fra i pali del portiere Paolo Ginestra e il ritorno di mister Lorenzo Ciattaglia alla guida del team biancorosso. Sport.quotidiano.net - Matelica chiude la stagione in Eccellenza contro Tolentino: sfida decisiva per i play off Leggi su Sport.quotidiano.net Iloggi alle 16.30, in casa, ladel suo ritorno inildi mister Paolo Passarini, proprio il tecnico che lo scorso anno portò la formazione biancorossa al salto di categoria. Il match odierno conta poco per i matelicesi, che hanno già in tasca la salvezza matematica. Vale di più invece per i cremisi, impegnati nella zonaoff. Per opposti motivi entrambe le squadre vorrannore il campionato con un successo: ilper congedarsi nel migliore di modi dai tifosi, ilper raggiungere il suo obiettivo di vertice.Nelle file dei padroni di casa potrebbe essere questa l’ultima volta di Ettore Ionni come allenatore sulla panchina matelicese. Rumors di mercato sempre più insistenti, infatti, danno come probabili la riconferma fra i pali del portiere Paolo Ginestra e il ritorno di mister Lorenzo Ciattaglia alla guida del team biancorosso.

