LIVE Cobolli-Nakashima ATP Madrid 2025 in DIRETTA | esame di maturità per il romano

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00)LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-KUDERMETOVA/MERTENS (3° MATCH DALLE 12.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte l’azzurro Flavio Cobolli e l’americano Brandon Nakashima, ci si gioca un posto in ottavi di finale!L’azzurro è tornato a vincere due partite nello stesso torneo, dopo averlo fatto in occasione del trionfo di Bucarest e non più in questo 2025. La classifica è tornata a sorridere, dopo la vittoria per il ritiro di Holger Rune infatti il romano è tornato in 33^ posizione virtuale. Vincendo anche oggi si porterebbe LIVE dentro le teste di serie del prossimo Masters 1000: Roma. Oasport.it - LIVE Cobolli-Nakashima, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esame di maturità per il romano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00)LADI ERRANI/PAOLINI-KUDERMETOVA/MERTENS (3° MATCH DALLE 12.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di terzo turno del Masters 1000 di(SPA) che vede di fronte l’azzurro Flavioe l’americano Brandon, ci si gioca un posto in ottavi di finale!L’azzurro è tornato a vincere due partite nello stesso torneo, dopo averlo fatto in occasione del trionfo di Bucarest e non più in questo. La classifica è tornata a sorridere, dopo la vittoria per il ritiro di Holger Rune infatti ilè tornato in 33^ posizione virtuale. Vincendo anche oggi si porterebbedentro le teste di serie del prossimo Masters 1000: Roma.

