Gaza bambino insanguinato chiede aiuto tra le macerie resti umani a pezzi e corpi che volano per l' intensità delle esplosioni - VIDEO CHOC

restia a causa del blocco israeliano A Gaza continua a consumarsi una tragedia senza fine. In questi VIDEO CHOC che mostrano gli ultimi attacchi Idf sulla Striscia è possibile vedere un Ilgiornaleditalia.it - Gaza, bambino insanguinato chiede aiuto tra le macerie, resti umani a pezzi e corpi che volano per l'intensità delle esplosioni - VIDEO CHOC Leggi su Ilgiornaleditalia.it Nelle ultime 24 ore l'Idf ha ucciso almeno 40 palestinesi; le ong internazionali avvertono sul rischio di caa a causa del blocco israeliano Acontinua a consumarsi una tragedia senza fine. In questiche mostrano gli ultimi attacchi Idf sulla Striscia è possibile vedere un

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump insiste: “Gaza agli Usa dopo la fine dei combattimenti”. Hamas chiede un summit urgente dei Paesi arabi - Donald Trump non ha mai amato la diplomazia da salotto, e nemmeno le trattative in punta di fioretto. La sua politica estera si è sempre nutrita di rotture, scossoni e dichiarazioni che, al primo impatto, sembrano sparate ad alzo zero. Ma il colpo sulla Striscia di Gaza potrebbe essere molto più che un fuoco d’artificio verbale. L’ex presidente ha gettato sul tavolo un’idea che ha mandato in fibrillazione l’intero ordine globale: un piano per trasformare l’attuale campo di guerra in una lussuosa Riviera, sotto il controllo americano. 🔗secoloditalia.it

La Famiglia Bibas Chiede Rispetto e Silenzio sui Dettagli dell'Omicidio a Gaza - La famiglia Bibas ha rilasciato una dichiarazione chiedendo di non condividere ulteriori dettagli sull'omicidio di Shiri e dei suoi due figli, Ariel e Kfir, da parte di Hamas a Gaza. "Yarden Bibas e la famiglia vogliono che il mondo sappia che si è trattato di un omicidio, ma senza entrare nei dettagli. Ogni pubblicazione di dettagli (inclusi i riferimenti alla profanazione dei corpi) è fatta contro il volere della famiglia, e chiediamo che ciò venga evitato. 🔗quotidiano.net

Gaza, Fatah chiede ad Hamas di “cedere il potere per il bene dei palestinesi” - Il partito del Presidente dell'Anp, Abu Mazen, invita Hamas a lasciare il potere a Gaza per preservare "la presenza dei palestinesi" nella Striscia, mentre Israele intensifica le operazioni militari, minacciando di sfollare la popolazione e annettere parti del territorio. Al contempo, anche la tregua israeliana in Libano sta iniziando a vacillare L'articolo Gaza, Fatah chiede ad Hamas di “cedere il potere per il bene dei palestinesi” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

A Gaza 10 morti in una scuola. Abu Mazen chiede consegna ostaggi - Abu Mazen chiede consegna ostaggi Un nuovo sanguinoso raid di Israele sulla Striscia di Gaza uccide 10 persone, tra cui un bambino. Servizio di Massimiliano Cochi Questo contenuto non è ... 🔗informazione.it

Gaza: restiamo umani - su quel lenzuolino bianco insanguinato. Resteranno a guardare senza dire nulla, mordendosi le labbra e poi si allontaneranno in silenzio come il bambino giapponese. L’umanità lacerata a Gaza ci ... 🔗articolo21.org

World Press Photo, un bambino mutilato a Gaza è la foto dell'anno - Scattata dalla fotografa palestinese Samar Abu Elouf Roma, 17 apr. (askanews) - Un bambino mutilato dopo un attacco israeliano a Gaza: è la foto dell'anno che ha vinto il World ... 🔗msn.com