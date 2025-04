Sparatoria nel Palermitano 2 morti e 3 feriti

morti e 3 feriti gravi il bilancio dello scontro a fuoco avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Secondo quanto appreso, potrebbe essere stata una rissa a scatenare la Sparatoria. Sull'episodio indagano i carabinieri. Agi.it - Sparatoria nel Palermitano, 2 morti e 3 feriti Leggi su Agi.it AGI - È di 2e 3gravi il bilancio dello scontro a fuoco avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, in provincia di Palermo. Secondo quanto appreso, potrebbe essere stata una rissa a scatenare la. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Approfondimenti da altre fonti

Nella "peggiore sparatoria di massa del Paese" almeno 10 i morti - Orebro, 5 feb. (askanews) – Il re, la regina e il primo ministro di Svezia hanno visitato il luogo della strage a Orebro, teatro della peggiore sparatoria di massa della Svezia e dove si contano 10 morti, killer compreso. Il re Carlo XVI Gustavo, la regina Silvia e il primo ministro Ulf Kristersson hanno deposto fiori in un memoriale vicino all’Università popolare. Leggi anche › Principesse si diventa: Silvia di Svezia, fu la “Dancing Queen” degli Abba Il Paese è scioccato da quanto è ... 🔗iodonna.it

Usa, sparatoria a un raduno di auto: tre morti di cui un 16enne - Almeno tre persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante un raduno di auto presso lo Young Park, nella serata di venerdì. L’attacco, verificatosi intorno alle 22 (le 3 di sabato in Italia), ha scosso la comunità locale, già segnata da un crescente tasso di criminalità. Le vittime e i feriti Le vittime della sparatoria sono tre giovani, due di 19 anni e un ragazzo di 16 anni. 🔗thesocialpost.it

Sparatoria nell’Università in Florida: almeno 4 feriti e 5 morti, un sospetto attentatore fermato - Sparatoria nella Florida State University di Tallahassee. Gli studenti sono stati invitati dalle forze dell'ordine a non aggirarsi per il campus. Almeno 4 persone sono rimaste ferite e 5 sono morte. Secondo le prime informazioni gli attentatori sarebbero due: uno è stato fermato e l'altro invece sarebbe stato ucciso. 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Sparatoria nel Palermitano, due morti e tre feriti; Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feriti; Monreale, sparatoria nella sera: morti due ragazzi, un ferito; Colpi di kalashnikov in strada, pizzaiolo palermitano di 31 anni ucciso a Grenoble. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti - Due giovani, di 25 e 23 anni, sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I ... 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Palermo, morti due giovani di 25 e 23 anni: i tre feriti sono gravissimi - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, ... 🔗msn.com