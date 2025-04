Calciomercato Inter | non solo Roma Il Napoli prepara questa contropartita intrigante per Frattesi

Calciomercato Inter: non solo Roma. Il Napoli prepara questa contropartita intrigante per Frattesi. In estate tornerà il tormentoneCome riporta Tuttosport Inzaghi e compagni adesso hanno bisogno di Davide Frattesi in questo intenso finale di stagione. A partire da oggi contro quella Roma che in estate tornerà sicuramente a richiederlo (con Zalewski nell'affare?) e ci proverà anche il Napoli se Conte resterà in azzurro, magari con quel Raspadori che intriga il Calciomercato Inter come moneta di scambio.Frattesi giocherà titolare perché Mkhitaryan è squalificato e Zielinski è appena tornato in gruppo. I suoi inserimenti, i suoi strappi, saranno fondamentali per permettere all'Inter di avere una soluzione offensiva in più in un periodo in cui l'attacco, tolto Lautaro, latita. Per altro Frattesi non ha mai segnato alla Roma: quale miglior momento per farlo?

