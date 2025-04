Articolo 32 | la salute è un diritto dimezzato Serve una riforma ma anche un referendum!

Articolo 32. Un diritto dimezzato (Castelvecchi), venga giudicato da chi l’ha letto “imperdibile” come se fosse un film. Lusinga, anche che a dirlo sia qualcuno di autorevole del mondo medico e sanitario che tra i suoi molti meriti ha anche quello di aver radiato dall’albo professionale dei medici niente meno che l’assessore alla Sanità della regione Emilia Romagna, accusato di tradire la propria deontologia.Lusinga anche constatare le tante discussioni che stanno prendendo piede un po’ dappertutto nel paese da nord a sud. Ma a parte ciò colpisce che “ciò che colpisce” sia il discorso sul futuro dell’art. 32 della Costituzione quello che unico nel suo genere stabilisce cha la salute è un diritto fondamentale.La mia tesi di fondo è che questo diritto fondamentale non sia più tale e dopo tante controriforme sia diventato suo malgrado ben altro e cioè un “mezzo diritto” (un diritto che dipende ormai in modo pressoché totale dalla sua relatività). Ilfattoquotidiano.it - Articolo 32: la salute è un diritto dimezzato. Serve una riforma ma anche un referendum! Leggi su Ilfattoquotidiano.it Lusinga, non lo nego, quando il tuo ultimo libro,32. Un(Castelvecchi), venga giudicato da chi l’ha letto “imperdibile” come se fosse un film. Lusinga,che a dirlo sia qualcuno di autorevole del mondo medico e sanitario che tra i suoi molti meriti haquello di aver radiato dall’albo professionale dei medici niente meno che l’assessore alla Sanità della regione Emilia Romagna, accusato di tradire la propria deontologia.Lusingaconstatare le tante discussioni che stanno prendendo piede un po’ dappertutto nel paese da nord a sud. Ma a parte ciò colpisce che “ciò che colpisce” sia il discorso sul futuro dell’art. 32 della Costituzione quello che unico nel suo genere stabilisce cha laè unfondamentale.La mia tesi di fondo è che questofondamentale non sia più tale e dopo tante controriforme sia diventato suo malgrado ben altro e cioè un “mezzo” (unche dipende ormai in modo pressoché totale dalla sua relatività).

