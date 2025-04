Il quartiere scomparso di via Madre di Dio esposizione e ricordi a Palazzo Doria Spinola

Palazzo Doria Spinola in piazza Eros Lanfranco, si tiene l'evento 'Il quartiere scomparso di via Madre di Dio - un tuffo nel passato'. Dipinti, immagini d'epoca, ricordi e pannelli storico-informativi per raccontare quello che ormai è solo un 'quartiere fantasma' della.

Bambino scomparso ritrovato dopo sette anni in Colorado: arrestata la madre - Dopo sette anni di ricerche, Abdul A.K., un bambino scomparso nel 2017 ad Atlanta, in Georgia, è stato ritrovato a oltre 1.400 miglia di distanza, a Highlands Ranch, in Colorado. Il caso, che aveva attirato l’attenzione nazionale ed era stato raccontato in un episodio della serie Unsolved Mysteries su Netflix, ha finalmente trovato una svolta grazie a un intervento della polizia per una violazione di domicilio. 🔗thesocialpost.it

Ritrovato dopo 13 anni: la commovente riunione tra madre e figlio scomparso - Ritrovato dopo 13 anni di angoscia. Un racconto straordinario che vede protagonista un ragazzo scomparso nel 2011. All’epoca, ancora bambino, era stato sottratto illegalmente dal padre, lasciando la madre a combattere una lunga battaglia nella speranza di riabbracciarlo un giorno. Finalmente, la tanto attesa svolta è arrivata, come confermato dalla donna stessa sulla pagina Facebook dedicata alla scomparsa del figlio. 🔗thesocialpost.it

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net

