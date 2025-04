Cesena-Sassuolo | Sogno Playoff Difficile Salvezza Quasi Sicura

Sassuolo che non a caso ha già staccato il biglietto per la A. Qualcosa in più forse, però, si poteva fare, non tanto sul piano tecnico e atletico – la squadra di Fabio Grosso ha messo in mostra una qualità e una capacità di accelerare le giocate senza pari in cadetteria – ma piuttosto nell’alzare un tantino l’asticella agonistica. Questo avrebbe permesso al popolo bianconero, generoso come sempre nel sostenere i propri colori dall’inizio a ben oltre la fine, di tornare a casa con una sensazione diversa. Il sentore di chi ha assistito alla recita di venerdì sera è stato, infatti, quello che il Cesena, in questa stagione, abbia ormai dato tutto e che cullare ancora il Sogno Playoff sia onestamente troppo per quelle che sono le reali capacità di questo gruppo. Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Sassuolo: Sogno Playoff Difficile, Salvezza Quasi Sicura Leggi su Ilrestodelcarlino.it Non sono queste le partite da vincere, detto sempre valido quando si affronta una squadra oggettivamente più forte come ilche non a caso ha già staccato il biglietto per la A. Qualcosa in più forse, però, si poteva fare, non tanto sul piano tecnico e atletico – la squadra di Fabio Grosso ha messo in mostra una qualità e una capacità di accelerare le giocate senza pari in cadetteria – ma piuttosto nell’alzare un tantino l’asticella agonistica. Questo avrebbe permesso al popolo bianconero, generoso come sempre nel sostenere i propri colori dall’inizio a ben oltre la fine, di tornare a casa con una sensazione diversa. Il sentore di chi ha assistito alla recita di venerdì sera è stato, infatti, quello che il, in questa stagione, abbia ormai dato tutto e che cullare ancora ilsia onestamente troppo per quelle che sono le reali capacità di questo gruppo.

