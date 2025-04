' I deportati politici ferraresi nei Konzentrationslager' taglio del nastro per la mostra

Pietre d’inciampo per i deportati politici - Lunedì, alle 11, nella biblioteca comunale di Codigoro sarà inaugurata la mostra ’I deportati politici ferraresi nei Konzentrations lager’ nella quale oltre a fornire informazioni su cosa fu questo tipo di deportazione, come fu organizzata ed attuata anche con la fattiva collaborazione degli italiani, si ripercorrono sia le storie di ferraresi di nascita ma che vennero deportati dai paesi e dalle città in cui risiedevano, sia di chi, invece, al momento del fermo e della successiva reclusione in un KL era residente nella nostra provincia. 🔗ilrestodelcarlino.it

