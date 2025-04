Calcinate incidente nella notte | muore un 29enne

incidente mortale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate. Un giovane di 29 anni è morto. Lo scontro si è verificato intorno all'una a Calcinate lungo la provinciale per Mornico e ha coinvolto un mezzo pesante. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ferito anche un uomo di 56 anni.Seguono aggiornamenti.

