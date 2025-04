Cristina Comencini | “Incinta di Carlo Calenda a 17 anni ho trascorso la mia giovinezza con 4 figli”

Cristina Comencini in una lunga intervista al Corriere ha parlato della sua famiglia e del suo nuovo amore oggi. Madre di Carlo Calenda, scoprì di essere incinta a 17 anni, dopo un aborto: "Avevo sofferto, non volevo ripetere". Dopo di lui, ha avuto altri due figli e un nipotino: "Ho cresciuto in pratica 4 figli. Me li portavo anche all’università a dare gli esami". Leggi su Fanpage.it La registain una lunga intervista al Corriere ha parlato della sua famiglia e del suo nuovo amore oggi. Madre di, scoprì di essere incinta a 17, dopo un aborto: "Avevo sofferto, non volevo ripetere". Dopo di lui, ha avuto altri due figli e un nipotino: "Ho cresciuto in pratica 4 figli. Me li portavo anche all’università a dare gli esami".

