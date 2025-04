Vis Pesaro e Milan Futuro | Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout

Ultima di Campionato, ma non della stagione. Per la Vis come per il Milan, di scena oggi al Chinetti di Solbiate Arno. Dopodiché si schiaccerà il tasto play: biancorossi ai Playoff, rossoneri ai Playout. Posta in palio: si tratta di difendere la migliore posizione. Traguardo relativo per gli uomini di Stellone, certi comunque di giocare il primo turno in casa; importante per i ragazzi di Oddo, che se la giocheranno andata e ritorno con la Spal; arrivando davanti, più che il fattore campo, avranno il vantaggio dei due risultati su tre. Roberto Stellone ha già deciso: verranno preservati molti titolari, i diffidati innanzitutto, e quelli più spremuti o acciaccati; sarà dato spazio a chi ne ha avuto meno. "Come un anno fa – racconta – eccoci qua a preparare sfide importanti. Ma se allora si giocava per non morire, stavolta il clima è ben diverso. Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro e Milan Futuro: Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout Leggi su Ilrestodelcarlino.it di, ma non della stagione. Per la Vis come per il, di scena oggi al Chinetti di Solbiate Arno. Dopodiché si schiaccerà il tasto play: biancorossi ai, rossoneri ai. Posta in palio: si tratta di difendere la migliore posizione. Traguardo relativo per gli uomini di Stellone, certi comunque di giocare il primo turno in casa; importante per i ragazzi di Oddo, che se la giocheranno andata e ritorno con la Spal; arrivando davanti, più che il fattore campo, avranno il vantaggio dei due risultati su tre. Roberto Stellone ha già deciso: verranno preservati molti titolari, i diffidati innanzitutto, e quelli più spremuti o acciaccati; sarà dato spazio a chi ne ha avuto meno. "Come un anno fa – racconta – eccoci qua a preparare sfide importanti. Ma se allora si giocava per non morire, stavolta il clima è ben diverso.

Se ne parla anche su altri siti

Biglietti Milan Futuro-Vis Pesaro, ecco tutte le info: il prezzo base … - Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili sui biglietti per la sfida Milan Futuro-Vis Pesaro, valevole per la 38^ giornata di Serie C 🔗pianetamilan.it

Milan Futuro-Vis Pesaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Le residue chances di salvezza diretta, per il Milan Futuro, sono svanite col ko di Gubbio. I rossoneri, adesso, nell`ultima giornata del Girone... 🔗calciomercato.com

Milan Futuro-Vis Pesaro, Stellone: “Loro sono forti. Ma noi non faremo calcoli” - Roberto Stellone, allenatore della Vis Pesaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza in vista della sfida contro Milan Futuro 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Milan Futuro-Vis Pesaro, Serie C 2024/2025: Match Preview; Milan Futuro-Vis Pesaro, la designazione arbitrale dell'ultima giornata; Milan Futuro-Vis Pesaro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan Futuro-Vis Pesaro, Stellone: “Loro sono forti. Ma noi non faremo calcoli”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vis Pesaro e Milan Futuro: Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout - Vis Pesaro e Milan Futuro si affrontano al Chinetti di Solbiate Arno per l'ultima di campionato, prima di playoff e playout. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C - Milan Futuro affronta Vis Pesaro per chiudere davanti alla Spal e ottenere un vantaggio nei playout di Serie C. 🔗sport.quotidiano.net

Vis, il presente (prima dei playoff) si chiama Camarda. Stellone: «Contro il Milan Futuro diamo il massimo» - PESARO «Pontedera, Gubbio o Pianese? Nessun calcolo in vista dei playoff. Dobbiamo pensare a fare il massimo nell’ultima partita, poi al triplice fischio vedremo in che posizione ... 🔗msn.com