Valsa Group sfida Yuasa Battery Grottazzolina al PalaPanini per il quinto posto

quinto posto: al PalaPanini è il più classico dei testacoda, con la capolista Valsa Group che ospita la Yuasa Battery Grottazzolina ultima in classifica per ora ma che ha ancora qualche speranza di raggiungere il quarto posto, ultimo utile per giocare le semifinali sabato 3 maggio. Semifinali che i gialloblù hanno già matematicamente in tasca, quindi l’obiettivo diventa più ambizioso, quello di conservare il primato dall’assalto di Verona (matematicamente è in bilico anche il secondo posto, ma ci vorrebbe davvero un crollo inatteso per far sì che sia la Rana che l’Allianz Milano superino Modena): solo una misera differenza punti, un quoziente di 1,11 per Modena e 1,08 per Verona, mantiene De Cecco e soci in vetta alla graduatoria, ma come detto la vetta è un obiettivo più che ambizioso da conservare perché vorrebbe dire che ogni residua partita per provare l’assalto alla Challeng Cup, Modena la giocherebbe in casa. Sport.quotidiano.net - Valsa Group sfida Yuasa Battery Grottazzolina al PalaPanini per il quinto posto Leggi su Sport.quotidiano.net Ultimo atto della fase all’italiana del gironcino che assegna il: alè il più classico dei testacoda, con la capolistache ospita laultima in classifica per ora ma che ha ancora qualche speranza di raggiungere il quarto, ultimo utile per giocare le semifinali sabato 3 maggio. Semifinali che i gialloblù hanno già matematicamente in tasca, quindi l’obiettivo diventa più ambizioso, quello di conservare il primato dall’assalto di Verona (matematicamente è in bilico anche il secondo, ma ci vorrebbe davvero un crollo inatteso per far sì che sia la Rana che l’Allianz Milano superino Modena): solo una misera differenza punti, un quoziente di 1,11 per Modena e 1,08 per Verona, mantiene De Cecco e soci in vetta alla graduatoria, ma come detto la vetta è un obiettivo più che ambizioso da conservare perché vorrebbe dire che ogni residua partita per provare l’assalto alla Challeng Cup, Modena la giocherebbe in casa.

