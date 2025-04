Mahmoud non è un bambino mutilato ma un essere umano che in una foto racconta una storia

foto di Samar Abu Elouf, fotoreporter del New York Times, vincitrice del World Press Photo 2025, in cui è ritratto un bambino di nove anni con i segni inequivocabili dell’aberrazione della guerra a Gaza. Mahmoud Ajjour, questo il nome del giovane palestinese, non ha più le braccia, al loro posto ha solo due moncherini. La rappresentazione della violenza purtroppo genera assuefazione: siamo abituati ai corpi dilaniati delle piccole vittime di Gaza, trasportati correndo da un padre o una madre disperati, come sarebbe chiunque fosse costretto a portare tra le braccia il corpo del proprio figlio senza riuscire a capacitarsi dell’orrore di cui partecipa.Queste immagini tuttavia passano senza lasciare un segno profondo in chi guarda perché chi le scatta, per necessità o cultura, non rappresenta un dramma individuale ed il nostro è invece un mondo fortemente individualistico, organizzato attorno ai bisogni del singolo ed ai suoi diritti. Ilfattoquotidiano.it - Mahmoud non è un bambino mutilato, ma un essere umano che in una foto racconta una storia Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Rosamaria FumarolaIn tanti in questi giorni avranno avuto occasione di visionare ladi Samar Abu Elouf,reporter del New York Times, vincitrice del World Press Photo 2025, in cui è ritratto undi nove anni con i segni inequivocabili dell’aberrazione della guerra a Gaza.Ajjour, questo il nome del giovane palestinese, non ha più le braccia, al loro posto ha solo due moncherini. La rappresentazione della violenza purtroppo genera assuefazione: siamo abituati ai corpi dilaniati delle piccole vittime di Gaza, trasportati correndo da un padre o una madre disperati, come sarebbe chiunque fosse costretto a portare tra le braccia il corpo del proprio figlio senza riuscire a capacitarsi dell’orrore di cui partecipa.Queste immagini tuttavia passano senza lasciare un segno profondo in chi guarda perché chi le scatta, per necessità o cultura, non rappresenta un dramma individuale ed il nostro è invece un mondo fortemente individualistico, organizzato attorno ai bisogni del singolo ed ai suoi diritti.

