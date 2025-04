S P 209 chiusa tra Cologno e Sesto | lavori in corso per un cedimento vicino al Lambro

Cologno Monzese e Sesto San Giovanni. A partire dalle 9 di domani lunedì 28 aprile e fino alla chiusura del cantiere prevista per mercoledì 30 aprile, la S.P. 209 Brugherio-Sesto S. Giovanni sarà chiusa al traffico nel tratto in.

