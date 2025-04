Risultati e Classifiche | Serie B C D Eccellenza Promozione e Prima Categoria

Serie B (35ª giornata ore 15): Catanzaro-Palermo, Sudtirol-Juve Stabia. Giocate: Bari-Modena 1-2, Brescia-Pisa 1-2, Carrarese-Sampdoria 1-0, Reggiana-Cittadella 2-1, Salernitana-Cosenza 3-1, Frosinone-Spezia 2-2, Cremonese-Mantova 4-2, Cesena-Sassuolo 0-2.Classifica: Sassuolo 78; Pisa 69; Spezia 60; Cremonese 56; Juve Stabia 50; Catanzaro 48; Palermo 45; Modena, Bari, Cesena 44; Carrarese 41; Frosinone 39; Mantova 37; Salernitana 36; Samp, Cittadella, Sudtirol, Brescia, Reggiana 35; Cosenza 27.Serie C (38ª giornata 16.30): Ascoli-Legnago, Carpi-Sestri, Entella-Ternana, Lucchese-Torres, Milan U23-Vis Pesaro, Perugia-Pontedera, Pescara-Campobasso, Pianese-Arezzo, Rimini-Pineto, Spal-Gubbio.Classifica: Entella 82; Ternana 73; Torres 68; Pescara 64; Arezzo 61; Vis Pesaro 57; Pineto 56; Pianese 53; Rimini 50; Gubbio, Pontedera 48; Perugia, Carpi 44; Campobasso 43; Ascoli 40; Lucchese 36; Milan U23 33; Spal 32; Sestri 28; Legnago 26. Sport.quotidiano.net - Risultati e Classifiche: Serie B, C, D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria Leggi su Sport.quotidiano.net B (35ª giornata ore 15): Catanzaro-Palermo, Sudtirol-Juve Stabia. Giocate: Bari-Modena 1-2, Brescia-Pisa 1-2, Carrarese-Sampdoria 1-0, Reggiana-Cittadella 2-1, Salernitana-Cosenza 3-1, Frosinone-Spezia 2-2, Cremonese-Mantova 4-2, Cesena-Sassuolo 0-2.Classifica: Sassuolo 78; Pisa 69; Spezia 60; Cremonese 56; Juve Stabia 50; Catanzaro 48; Palermo 45; Modena, Bari, Cesena 44; Carrarese 41; Frosinone 39; Mantova 37; Salernitana 36; Samp, Cittadella, Sudtirol, Brescia, Reggiana 35; Cosenza 27.C (38ª giornata 16.30): Ascoli-Legnago, Carpi-Sestri, Entella-Ternana, Lucchese-Torres, Milan U23-Vis Pesaro, Perugia-Pontedera, Pescara-Campobasso, Pianese-Arezzo, Rimini-Pineto, Spal-Gubbio.Classifica: Entella 82; Ternana 73; Torres 68; Pescara 64; Arezzo 61; Vis Pesaro 57; Pineto 56; Pianese 53; Rimini 50; Gubbio, Pontedera 48; Perugia, Carpi 44; Campobasso 43; Ascoli 40; Lucchese 36; Milan U23 33; Spal 32; Sestri 28; Legnago 26.

Serie B, C e D: Risultati e Classifiche della Giornata - Serie B (33ª giornata, ore 15): Cesena-Frosinone, Cremonese-Juve Stabia, Mantova-Spezia (ore 17.15). Giocate: Bari-Palermo 2-1, Carrarese-Catanzaro 2-2, Cosenza-Brescia 1-1, Reggiana-Pisa 0-2, Salernitana-Sudtirol 2-1, Sampdoria-Cittadella 1-0, Modena-Sassuolo 1-3. Classifica: Sassuolo 75; Pisa 66; Spezia 58; Cremonese 52; Juve Stabia 49; Catanzaro 48; Palermo 45; Bari 44; Cesena 43; Carrarese 38; Modena, Bari, Frosinone 37; Mantova36; Cittadella, Sudtirol, Sampdoria e Brescia 35; Salernitana 33; Reggiana 32; Cosenza 27. 🔗sport.quotidiano.net

Tennis, risultati e classifiche dei team veronesi dopo la prima giornata di Serie C - Ieri, 16 marzo, prima di campionato di Serie C per 14 squadre veronesi di tennis. Nel maschile partono bene Carrera Jeans Bardolino, Villabella e Scaligero. Nel femminile dominano At Verona e Carrera Jeans, bene Cerea, un pari per Peschiera. Questi i risultati e le classifiche. Girone 1...

I risultati e le classifiche delle 4 trevigiane nella serie C dopo la 3^ giornata di campionato - Domenica 30 Marzo terza di campionato della serie C per i 4 team trevigiani. Risultati e classifiche. Non basta ai boys del Park di Villorba l'ottima prova in casa, due incontri vinti non sono sufficienti per puntare ai playoff, ma sicuramente servono per tenere alto il morale.

