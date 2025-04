Papa Francesco l’omaggio alla tomba centinaia di fedeli in fila già dall’alba a Santa Maria Maggiore Domani si decide la data del Conclave

alla sala stampa della Santa Sede sono state diffuse le foto della tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Una rosa bianca sulla lapide, una semplice lastra di pietra ligure, con inciso il nome Franciscus, e una luce che illumina la croce – una riproduzione in dimensioni maggiorate della croce pettorale indossata da Bergoglio – posta sulla parte frontale del loculo. I fedeli hanno potuto iniziare l’omaggio al Pontefice alle 7 di questa mattina. Sono centinaia i fedeli in fila. Ci sono famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose.La tomba a Santa Maria Maggiore«Siamo certi che è già santo»«Siamo certi che Papa Francesco è già nelle mani del Signore, cioè che è santo». Lo ha detto il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e per 39 anni, intervistato dal Fatto quotidiano. Leggi su Open.online Dopo i funerali, oggi dsala stampa dellaSede sono state diffuse le foto delladinella Basilica di. Una rosa bianca sulla lapide, una semplice lastra di pietra ligure, con inciso il nome Franciscus, e una luce che illumina la croce – una riproduzione in dimensioni maggiorate della croce pettorale indossata da Bergoglio – posta sulla parte frontale del loculo. Ihanno potuto iniziareal Pontefice alle 7 di questa mattina. Sonoin. Ci sono famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose.La«Siamo certi che è già santo»«Siamo certi cheè già nelle mani del Signore, cioè che è santo». Lo ha detto il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e per 39 anni, intervistato dal Fatto quotidiano.

