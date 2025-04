Beni durevoli | in regione i consumi superano i 7 miliardi di euro Rimini al sesto posto in Italia

miliardi di euro in Beni durevoli (7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media. Riminitoday.it - Beni durevoli: in regione i consumi superano i 7 miliardi di euro, Rimini al sesto posto in Italia Leggi su Riminitoday.it Nel 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7diin(7e 174 milioni di), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media.

