Vancouver suv sulla folla | diversi morti e feriti Arrestato il conducente Il premier Mark Carney | Devastato

diversi morti e feriti a Vancouver dopo che una macchina ha travolto le persone in strada durante un festival chiamato Lapu Lapu. La polizia della città canadese in un post su X ha informato che il conducente del suv è stato Arrestato. Il guidatore ha "investito la folla" all'incrocio tra Avenue e Fraser Street, poco dopo le 20 locali di venerdì. Il festival del 'Giorno di Lapu Lapu', è organizzato dalla comunità filippina, nel quartiere South Vancouver. Video pubblicati sui social mostrano vittime e detriti sparsi lungo un ampio tratto di strada fiancheggiato da camion che vendevano street food, con almeno sette persone immobili a terra. In alcune foto scattate sulla scena si vede un suv nero con la parte anteriore accartocciata.Il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha dichiarato in un comunicato di essere "scioccato e profondamente addolorato" per quello che ha definito un "incidente orribile" al festival.

