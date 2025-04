Ruba al supermercato poi picchia la guardia giurata per provare a scappare

Rubare superalcolici e generi alimentari dal supermercato Italmark. Bresciatoday.it - Ruba al supermercato, poi picchia la guardia giurata per provare a scappare Leggi su Bresciatoday.it È finito in manette dopo una tentata fuga con il bottino ancora in mano. A Sirmione, i carabinieri del Radiomobile di Desenzano hanno arrestato un 27enne di origine indiana, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso are superalcolici e generi alimentari dalItalmark.

