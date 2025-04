Scontro salvezza tra Bagnara e JCR Juvenilia nel girone M di Seconda Categoria

Scontro diretto per evitare i playout, nel girone M di Seconda Categoria, al Comunale di Bagnara di Leonardo Lanzoni (in foto) tra i locali e il JCR Juvenilia, appaiati in classifica al 12º posto e, se finisse così il campionato, anche avversari nei prossimi spareggi salvezza. Ma i ravennati, con un successo, potrebbero provare a raggiungere Riolese o Borgo Tuliero, al momento salvi ma non così distanti. In vetta, archiviata la promozione della Stella Azzurra, c’è lotta per conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff: praticamente certe le quattro candidate: Brisighella, Centro Erika, Vis Faventia e San Rocco. Quest’ultimo impegnato proprio a Brisighella per evitare che il distacco vada oltre i 7 punti. Nel girone N ancora tutto da definire: la capolista Polisportiva 2000 ha l’ultimo vero ostacolo verso la promozione. Sport.quotidiano.net - Scontro salvezza tra Bagnara e JCR Juvenilia nel girone M di Seconda Categoria Leggi su Sport.quotidiano.net diretto per evitare i playout, nelM di, al Comunale didi Leonardo Lanzoni (in foto) tra i locali e il JCR, appaiati in classifica al 12º posto e, se finisse così il campionato, anche avversari nei prossimi spareggi. Ma i ravennati, con un successo, potrebbero provare a raggiungere Riolese o Borgo Tuliero, al momento salvi ma non così distanti. In vetta, archiviata la promozione della Stella Azzurra, c’è lotta per conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff: praticamente certe le quattro candidate: Brisighella, Centro Erika, Vis Faventia e San Rocco. Quest’ultimo impegnato proprio a Brisighella per evitare che il distacco vada oltre i 7 punti. NelN ancora tutto da definire: la capolista Polisportiva 2000 ha l’ultimo vero ostacolo verso la promozione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monza-Parma, il pronostico: scontro salvezza delicato, occhio all’Under - Dopo la tre giorni nelle coppe europee con i ritorni degli ottavi di finale, la Serie A torna finalmente protagonista in questo weekend prima dell’ultima sosta per le nazionali. La 29ª giornata si aprirà con l’anticipo del venerdì tra Genoa e Lecce, mentre sabato 15 marzo sono in programma quattro partite: alle 15:00 ci sarà il calcio d’inizio di Monza-Parma all’U-Power Stadium. I ducali partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2. 🔗sololaroma.it

Girone A. Pro Patria senza carattere nello scontro salvezza. Pari e fischi col Caldiero - BUSTO ARSIZIO (Varese) Allo stadio Speroni finisce con un pallido 0-0 tra i fischi dei tifosi il match tra Pro Patria e Caldiero. Un pari che non serve a nessuna delle contendenti e scontenta parecchio, a maggior ragione i padroni di casa. La paura di perdere ha avuto il sopravvento. Al 18’ del primo tempo Crespi vola a deviare il colpo di testa di Alcibiade e subito dopo il portiere scaligero si oppone con il corpo a Beretta. 🔗sport.quotidiano.net

Cittadella-Carrarese: Scontro Diretto Cruciale per la Salvezza al Tombolato - A Cittadella con tante certezze, retaggio del successo sul Bari, ma anche con la consapevolezza che c’è ancora molto da pedalare per raggiungere l’obiettivo salvezza. La Carrarese è chiamata quest’oggi ad uno scontro diretto cruciale contro la squadra del suo ex allenatore. Il Cittadella sta facendo bene in trasferta ma stenta in casa; al contrario gli azzurri vanno forte allo stadio dei Marmi mentre fuori casa collezionano buone prestazioni ma pochi punti. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scontro salvezza tra Bagnara e JCR Juvenilia nel girone M di Seconda Categoria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia