LIVE Trento-Civitanova Superlega volley 2025 in DIRETTA | dalle 18 30 gara-1 della serie scudetto

DIRETTA LIVEBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della finale di Superlega di volley maschile tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Va in seca da oggi la quarta finale della storia fra queste due squadre che si ritrovano faccia a faccia in una finale che profuma di storia e rivalità. Nei primi due incroci vincero i marchigiani, nel 2012 e nel 2017. Più recente il successo di Trento, che due anni fa conquistò il tricolore battendo proprio Civitanova, sorpresa della finale. Ma se allora la Lube sembrava già andata oltre le aspettative, quest’anno ha fatto ancora di più con una squadra così giovane, rivoluzionata e inizialmente lontana dai radar delle favorite.Chi, infatti, avrebbe scommesso lo scorso ottobre su una Civitanova finalista scudetto? Squadra profondamente rinnovata, con un palleggiatore (Denys Kaliberda) alla prima vera esperienza da titolare in una big, eppure capace di raggiungere traguardi insperati. Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: dalle 18.30 gara-1 della serie scudetto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladifinale didimaschile tra Itas Trentino e Lube. Va in seca da oggi la quarta finalestoria fra queste due squadre che si ritrovano faccia a faccia in una finale che profuma di storia e rivalità. Nei primi due incroci vincero i marchigiani, nel 2012 e nel 2017. Più recente il successo di, che due anni fa conquistò il tricolore battendo proprio, sorpresafinale. Ma se allora la Lube sembrava già andata oltre le aspettative, quest’anno ha fatto ancora di più con una squadra così giovane, rivoluzionata e inizialmente lontana dai radar delle favorite.Chi, infatti, avrebbe scommesso lo scorso ottobre su unafinalista? Squadra profondamente rinnovata, con un palleggiatore (Denys Kaliberda) alla prima vera esperienza da titolare in una big, eppure capace di raggiungere traguardi insperati.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: Semeniuk trascina gli umbri in un rocambolesco terzo set, 23-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Decisivo Semeniuk! Il polacco piazza il mano out da zona 4 e Perugia si porta avanti 2-1 23-24 Civitanova spreca e Semeniuk da zona 4 ne approfitta con un attacco tra muro e rete 23-23 La parallela di Loeppky da zona 4 e siamo pari! 22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo 21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 4 20-23 Out Lagumdzija da zona 4 20-22 La pipe di Semeniuk 20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18-21 Diagonale ... 🔗oasport.it

LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la serie di semifimale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Perugia e Civitanova, sfida valevole per gara 1 delle semifinali scudetto di SuperLega. Si fa sul serio: sfida stellare tra i campioni in carica e la Lube che sogna in grande. Semaforo verde alle 20.30. La Lube Civitanova ha chiuso la regular season al terzo posto, a 9 distanze da Perugia (57 punti al pari con l’Itas Trentino). 🔗oasport.it

LIVE Piacenza-Trento 0-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 16-10, i padroni di casa allungano nel secondo parziale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Ancora muro di Galassi su Rychlicki. 23-15 Muro di Galassi su Rychlicki. 22-15 Diagonale nei tre metri di Maar. 21-15 Primo tempo di Flavio. 21-14 Ancora errore in battuta per Trento. 20-14 Gabi Garcia a segno da seconda linea. 20-13 Pipe vincente di Maar. 19-13 Formazioni molto fallose, sbaglia anche Galassi. 18-12 Non passa il servizio di Garcia. 17-12 Diagonale profonda di Rychlicki. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallavolo maschile, Trento e Civitanova per la finale di Superlega 2025: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta le partite · Volley; Pallavolo, Trento-Civitanova: dove vederla in tv e in streaming; LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la finale scudetto!; LIVE Trento-Civitanova Superlega volley 2025 in DIRETTA | inizia la finale scudetto!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la finale scudetto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della finale di Superlega di volley maschile tra Itas Trentino ... 🔗oasport.it

Trento-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 finale, programma, streaming - Oggi domenica 27 aprile (ore 18.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile. Alla ilT Quotidiano Arena incomincerà la ... 🔗oasport.it

Pronostici Pallavolo Superlega: tutto sulla finale scudetto di volley maschile Trento-Civitanova - Anteprima Finale Trento-Civitanova. Analisi, programma, guida tv e quote sulla serie scudetto della Superlega di pallavolo maschile italiana. 🔗betitaliaweb.it