Giubileo degli adolescenti oltre 2mila ragazzi padovani a Roma | una notte all' addiaccio in un sottopasso per essere al funerale del Papa

notte passata quasi del tutto insonne, ma contenti di aver potuto accompagnare Papa. Ilgazzettino.it - Giubileo degli adolescenti, oltre 2mila ragazzi padovani a Roma: una notte all'addiaccio in un sottopasso per essere al funerale del Papa Leggi su Ilgazzettino.it PIOVE DI SACCO (PADOVA) - «È stata dura, ma ce l' abbiamo fatta». Sono stanchi, per unapassata quasi del tutto insonne, ma contenti di aver potuto accompagnare

Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani - Proprio in questi giorni a Roma sono arrivati piu’ di 120 mila giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi The post Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Oltre quattrocento ragazzi a Roma per il Giubileo degli adolescenti - Anche per la Chiesa piacentina-bobbiese questi giorni sono contrassegnati dalla preghiera di suffragio e di gratitudine a Dio per il dono che è stato papa Francesco. Dal 25 al 27 aprile si svolgerà il Giubileo degli adolescenti. Sono 415 i ragazzi e le ragazze in partenza con il?Servizio di... 🔗ilpiacenza.it

Giubileo degli adolescenti, Acea distribuirà oltre 170mila litri d'acqua ai giovani pellegrini - Acea distribuirà in occasione del Giubileo degli adolescenti (25-27 aprile) ai giovani pellegrini più di 170mila litri d’acqua attraverso 17 autobotti e 10mila borracce. L’iniziativa rientra nell’obiettivo dell’azienda di sensibilizzare i giovani come custodi dell’acqua e per diffondere la... 🔗romatoday.it

Papa Francesco, oltre 2mila giovani padovani in pellegrinaggio per l'ultimo saluto al pontefice e per il Giubileo - PADOVA - È sbarcato a Roma nel primo pomeriggio di ieri il pacifico esercito formato da oltre 2200 persone che prendono parte al Giubileo degli adolescenti. Una parte di loro, circa 500, ... 🔗ilgazzettino.it

Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo - In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha ... 🔗romatoday.it