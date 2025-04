Ternana-Virtus Entella | sfida decisiva per i playoff con molte assenze

decisiva per la promozione diretta. Per la Ternana è invece divenuta una sorta di affidabile test, da affrontare con orgoglio, nella lunga marcia di avvicinamento ai playoff. La squadra di Fabio Liverani arriva all’appuntamento con la Virtus Entella senza un gran numero di pedine. Sono indisponibili Damiani, Donnarumma e Cianci, che si aggiungono ai lungodegenti Loiacono e Romeo, agli squalificati Fazzi, Maestrelli e Tito. Il tecnico ha inoltre deciso di concedere un turno di riposo a Vannucchi e Brignola. Nei 20 convocati ci sono così anche i “primavera“ Bellavigna, Bonugli, Valenti e Montenegro (per gli ultimi due è la prima chiamata). In porta dovrebbe giocare Vitali, a meno che non si opti per l’esordio di Passador. Lanazione.it - Ternana-Virtus Entella: sfida decisiva per i playoff con molte assenze Leggi su Lanazione.it Per lungo tempo in casa rossoverde si è sperato che questa sarebbe stata la garaper la promozione diretta. Per laè invece divenuta una sorta di affidabile test, da affrontare con orgoglio, nella lunga marcia di avvicinamento ai. La squadra di Fabio Liverani arriva all’appuntamento con lasenza un gran numero di pedine. Sono indisponibili Damiani, Donnarumma e Cianci, che si aggiungono ai lungodegenti Loiacono e Romeo, agli squalificati Fazzi, Maestrelli e Tito. Il tecnico ha inoltre deciso di concedere un turno di riposo a Vannucchi e Brignola. Nei 20 convocati ci sono così anche i “primavera“ Bellavigna, Bonugli, Valenti e Montenegro (per gli ultimi due è la prima chiamata). In porta dovrebbe giocare Vitali, a meno che non si opti per l’esordio di Passador.

Ne parlano su altre fonti

Entella-Arezzo: Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B - Quello che andrà in scena domenica sarà l’ottavo precedente nella storia tra Entella ed Arezzo, la quarta sfida che si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due vittorie amaranto, quattro pareggi e un successo dei liguri. L’ultimo confronto a Chiavari è andato in scena a settembre 2023 e ha visto il successo del Cavallino per 2-1 grazie alle rete di Gucci e Poggesi. Un risultato che fu blindato dalla parate di Trombini. 🔗lanazione.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese - "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ternana-Virtus Entella: sfida decisiva per i playoff con molte assenze; Perugia in corsa per i play off: sfida decisiva contro il Campobasso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ternana-Virtus Entella: sfida decisiva per i playoff con molte assenze - Per lungo tempo in casa rossoverde si è sperato che questa sarebbe stata la gara decisiva per la promozione diretta. Per la Ternana è invece divenuta una sorta di affidabile test, da affrontare con or ... 🔗lanazione.it

Milan Futuro batte Ternana: Virtus Entella promossa in Serie B - TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (1’ st Aloi), Fazzi, Capuano, Tito, Vallocchia (37’ st Ciammaglichella), De Boer (1’ st Damiani), Donati, Curcio (dal 37’ st Donnarumma), Cicerelli, Cianci. A ... 🔗msn.com

Entella-Arezzo: Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B - Quello che andrà in scena domenica sarà l’ottavo precedente nella storia tra Entella ed Arezzo, la quarta sfida che si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due ... 🔗lanazione.it