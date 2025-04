Chelsea intensificando gli sforzi per firmare l’asso Juventus

Juventus (foto di Valerio PennicinoGetty Images)Il Chelsea ha intensificato i loro sforzi per sigillare il trasferimento del centrocampista attaccante della Juventus Kenan Yildiz quest’estate, Catturato capisce.Fonti con una stretta comprensione della situazione hanno rivelato Catturato Che il Chelsea ora sembra spinge più forte a firmare Yildiz, anche se la Juventus non vuole lasciare che il giovane talentuoso Turchia International se ne vada.I giganti di Serie A richiederanno fino a € 100 milioni per Yildiz, che è anche sul radar di altri club della Premier League come Liverpool, Arsenal, Manchester United e Manchester City.Yildiz non ha segnalato alcuna intenzione di lasciare la Juventus, ma i club hanno esplorato la sua situazione nel caso in cui il vestito di Torino abbia perso la qualifica della Champions League. Leggi su Justcalcio.com Notizia fresca giunta in redazione:Kenan Yildiz con i suoi compagni di squadra della(foto di Valerio PennicinoGetty Images)Ilha intensificato i loroper sigillare il trasferimento del centrocampista attaccante dellaKenan Yildiz quest’estate, Catturato capisce.Fonti con una stretta comprensione della situazione hanno rivelato Catturato Che ilora sembra spinge più forte aYildiz, anche se lanon vuole lasciare che il giovane talentuoso Turchia International se ne vada.I giganti di Serie A richiederanno fino a € 100 milioni per Yildiz, che è anche sul radar di altri club della Premier League come Liverpool, Arsenal, Manchester United e Manchester City.Yildiz non ha segnalato alcuna intenzione di lasciare la, ma i club hanno esplorato la sua situazione nel caso in cui il vestito di Torino abbia perso la qualifica della Champions League.

