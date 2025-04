Aviators Lugo | Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili

Aviators Lugo continuano il loro percorso di crescita sul territorio e programmano il futuro, inserendo nell’organigramma Alvaro Casadio, dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Grazie alla sua esperienza ricoprirà il ruolo di presidente della società. Luciano Giovannini, che nei cinque anni della sua presidenza ha consolidato la presenza della pallacanestro nel territorio, diventa vicepresidente e continuerà a gestire la prima squadra. Casadio si occuperà in particolare dello sviluppo delle giovanili insieme a Federico Baroncini, confermato responsabile del settore giovanile. Altra figura fondamentale degli Aviators Lugo sarà Cristian Fabbri, General Manager del Raggisolaris Group, che comprende Raggisolaris, Raggisolaris Academy e Aviators Lugo."La collaborazione con Raggisolaris Academy è finalizzata a far crescere il minibasket e il settore giovanile degli Aviators – spiega Casadio –, realtà che coinvolge molti ragazzi e tante famiglie, facendo diventare la società parte integrante anche del tessuto sociale per creare collaborazioni con istituzioni, enti e sponsor e attività ludico-ricreative. Sport.quotidiano.net - Aviators Lugo: Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili Leggi su Sport.quotidiano.net Glicontinuano il loro percorso di crescita sul territorio e programmano il futuro, inserendo nell’organigramma, dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Grazie alla sua esperienza ricoprirà il ruolo didella società. Luciano Giovannini, che nei cinque anni della sua presidenza ha consolidato la presenza della pallacanestro nel territorio, diventa vicee continuerà a gestire la prima squadra.si occuperà in particolare delloinsieme a Federico Baroncini, confermato responsabile del settore giovanile. Altra figura fondamentale deglisarà Cristian Fabbri, General Manager del Raggisolaris Group, che comprende Raggisolaris, Raggisolaris Academy e."La collaborazione con Raggisolaris Academy è finalizzata a far crescere il minibasket e il settore giovanile degli– spiega–, realtà che coinvolge molti ragazzi e tante famiglie, facendo diventare la società parte integrante anche del tessuto sociale per creare collaborazioni con istituzioni, enti e sponsor e attività ludico-ricreative.

Su questo argomento da altre fonti

Aviators Lugo, buona la prima in poule play off. Contro Castel Maggiore il match dura un quarto - Gli Aviators Lugo (Creta in foto) esordiscono con una vittoria nella Poule Play Off di Divisione Regionale 1. I lughesi superato 76-57 l’Happy Basket Progresso Castel Maggiore. Non è scesa in campo la Raggisolaris Academy, inserita nello stesso girone degli Aviators, avendo avuto il turno di riposo come il Lusa Basket Massa Lombarda (girone V3). Nel prossimo turno Lugo sarà impegnato domenica alle 18 sul parquet della Vis Persiceto, mentre Faenza starà ancora ferma avendo posticipato la gara sul campo di Castel Maggiore a martedì 1 aprile alle 21. 🔗sport.quotidiano.net

Aviators Lugo travolgono Vis Basket Persiceto e agganciano il primo posto - Grandissima vittoria degli Aviators Lugo che travolgono 87-55 la Vis Basket Persiceto agganciandola al primo posto. Perde invece la Raggisolaris Academy in casa con l’Happy Basket Castel Maggiore. Nel girone V3, il Lusa Massa Lombarda supera 83-71 mettendo una importante ipoteca sul secondo posto, che vale la qualificazione ai playoff. Stasera ritorna in campo Lugo che alle 20.30 in casa del 4 Torri Ferrara, recupererà la terza giornata di andata, mentre nel weekend il campionato si fermerà per la sosta pasquale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Oltre 50 anni d'esperienza nel mondo del basket: Casadio nuovo presidente degli Aviators - Gli Aviators Lugo hanno un nuovo presidente. Si tratta di Alvaro Casadio, nomina che, si spiega, si inserisce nel percorso di crescita sul territorio e di programmazione per il futuro. Nell’organigramma entra con Casadio, si spiega, un dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Luciano... 🔗ravennatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aviators Lugo: Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili; BASKET: Alvaro Casadio è il nuovo presidente degli Aviators Lugo; Oltre 50 anni d'esperienza nel mondo del basket: Casadio nuovo presidente degli Aviators; Oltre 50 anni d' esperienza nel mondo del basket | Casadio nuovo presidente degli Aviators. 🔗Ne parlano su altre fonti

Aviators Lugo: Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili - Alvaro Casadio diventa presidente degli Aviators Lugo, puntando sullo sviluppo delle giovanili con Raggisolaris Academy. 🔗msn.com

Alvaro Casadio è il nuovo presidente degli Aviators Lugo - Gli Aviators Lugo continuano il loro percorso di crescita sul territorio e programmano il futuro, inserendo nell’organigramma Alvaro Casadio, dirigente di ... 🔗ravennanotizie.it

Oltre 50 anni d'esperienza nel mondo del basket: Casadio nuovo presidente degli Aviators - Casadio si occuperà in particolare dello sviluppo delle giovanili insieme a Federico Baroncini, confermato responsabile del settore giovanile. Altra figura fondamentale degli Aviators Lugo sarà ... 🔗ravennatoday.it