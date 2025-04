LIVE Paolini-Sakkari WTA Madrid 2025 in DIRETTA | attenzione alla greca ex top10

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/Paolini-KUDERMETOVA/MERTENS (3° MATCH DALLE 12.00)Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la greca Maria Sakkari. Terzo confronto diretto in assoluto tra le due con la situazione ferma fino ad oggi sull’1 pari. La vincente dell’incontro troverà agli ottavi una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina.Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda, sconfitta ancora una volta dalla bielorussa. Oasport.it - LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: attenzione alla greca ex top10 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00LADI ERRANI/-KUDERMETOVA/MERTENS (3° MATCH DALLE 12.00)Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno del WTA 1000 ditra Jasminee laMaria. Terzo confronto diretto in assoluto tra le due con la situazione ferma fino ad oggi sull’1 pari. La vincente dell’incontro troverà agli ottavi una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina., ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltantonumero 1 WTA Aryna Sabalenka, ed è tornata subito protagonista sulla terra rossa issandosi fino al penultimo atto del torneo di Stoccarda, sconfitta ancora una volta dbielorussa.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese. 15-15 Primo doppio fallo Boulter. 15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica. 1-0 Game Paolini. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura. 40-15 Risposta di dritto vincente di Boulter. 40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per l’azzurra. 🔗oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos 6-4 6-7 10-6, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: debutto vincente per la coppia azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) 10-6 GAME, SET AND MATCH ERRANI/PAOLINI! Vola via la risposta di Olmos, la coppia azzurra torna alla vittoria! 9-6 Profondo il dritto di Paolini, Errani è lesta a venire incontro a rete e chiudere il punto con la volee. Tre match point. 8-6 Lungo il dritto di Chan, minibreak di vantaggio per le due azzurre. 🔗oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos 6-4 1-2, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: le azzurre recuperano il break di svantaggio nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Rimane sulle corde il lob ad Errani, Olmos rifinisce con la volee. 15-0 Non passa il rovescio di Olmos. 1-2 BREAK ERRANI/PAOLINI! Doppio fallo Chan, la coppia azzurra ringrazia. 30-40 Non passa la risposta di Paolini. 15-40 Imprecisa Olmos con il dritto, tre palle break per la coppia azzurra. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Madrid su : Paolini chiede strada a Sakkari (live alle 13 in tv); LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: scoglio complicato contro la ex top10; LIVE Paolini-Sakkari WTA Madrid 2025 in DIRETTA | scoglio complicato contro la ex top10; Dove vedere in tv Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: scoglio complicato contro la ex top10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine ... 🔗oasport.it

Madrid su SuperTennis: Paolini chiede strada a Sakkari (live alle 13 in tv) - All’ora di pranzo, sull’”Arantxa Sanchez Stadium” Jasmine Paolini è impegnata negli ottavi del “Mutua Madrid Open”, WTA 1000 dotato di un ... 🔗sport.tiscali.it

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia dei quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di ... 🔗oasport.it