Scontro fra due auto nella notte due giovani feriti trasportati al San Pio

Questa notte un incidente stradale ha interessato la valle Caudina, più precisamente Airola, dove due auto si sono scontrate e due ragazzi sono rimasti feriti. Uno dei due, un conducente, è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto e per liberarlo è

