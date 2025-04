Trump | Putin mi sta prendendo in giro?

Trump, dopo l'incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano, ha detto di pensare che il presidente russo Vladimir Putin lo stia prendendo in giro. Guerra in Ucraina, Trump: Putin mi sta prendendo in giro? Dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano, il presidente americano Donald .

Mi davano del pacifinto ma l’Ue doveva negoziare con Putin come sta facendo ora Trump - di Stefano Briganti Ho partecipato alle marce per la pace ogni volta che ho potuto. Dall’inizio della criminale violazione dei diritti internazionali di convivenza tra popoli rappresentata dall’invasione russa in Ucraina, ho fermamente voluto e sperato che l’orrore del conflitto terminasse non con il sangue ma con l’accordo. Per queste mie convinzioni sono stato spregevolmente etichettato come “pacifinto”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Attacco russo in Ucraina: la reazione della Casa Bianca. Trump su Putin: “Sta martellando l’Ucraina” - La recente pioggia di missili russi sull’Ucraina ha avuto ripercussioni fino a Washington. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito duramente al massiccio attacco con razzi e droni che ha colpito infrastrutture strategiche ucraine, minacciando nuove sanzioni finanziarie e tariffe commerciali contro Mosca, condannando apertamente i continui bombardamenti. La risposta di Trump: nuove sanzioni in vista? Dallo Studio Ovale è arrivato un messaggio tramite Truth Social, in cui il presidente ha espresso la sua preoccupazione per l’intensificarsi degli attacchi russi. 🔗dayitalianews.com

Ucraina, telefonata Trump-Putin sulla tregua in corso da più di un'ora, rischio impasse sulla divisione dei territori, ma la Casa Bianca minimizza: "Sta procedendo bene" - Sul tavolo la spartizione dei territori in Ucraina, la chiamata potrebbe mettere fine al conflitto Trump e Putin si stanno parlando, "la chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso", lo ha dichiarato con un post X l'assistente del Presidente Usa, Dan Scavino. La telefonata tra i due lea 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fermare guerra. Mosca: pronti a colloqui; Trump: Forse Putin non vuol fermare la guerra, mi sta prendendo in giro; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: Putin mi fa pensare che non voglia mettere fine alla guerra. E che mi sta prendendo in giro; Trump: temo che Putin non voglia fermare la guerra. E minaccia nuove sanzioni allo 'zar' - Trump ha promesso di non ritirarsi dal processo di pace tra Ucraina e Russia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Trump attacca Putin: "Vuole la pace o mi sta prendendo in giro?". Il Cremlino: "Pronto a trattare senza precondizioni" - Dichiarazioni che giungono ventiquattro ore dopo il faccia a faccia di Mosca tra il leader del Cremlino e Witkoff. Il primo, secondo il suo portavoce Peskov, ha ribadito di essere pronto a riprendere ... 🔗tg.la7.it

Trump: "Forse Putin non vuol fermare la guerra, mi sta prendendo in giro" - AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, che oggi ha avuto un colloquio in Vaticano con il collega ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito che i suoi sforzi diplomatico mirano "solo a rimediare al disa ... 🔗msn.com

L'avviso di Trump a Putin: “Sanzioni se ci prende in giro”. Kiev: è un momento storico - Il capo della Casa Bianca dopo l’incontro con Zelensky: “È stato produttivo”. Il leader ucraino accolto dagli applausi della folla al suo arrivo a San Pietro. 🔗repubblica.it