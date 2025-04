Calciomercato Inter | nuova idea per il dopo Taremi Gli scout nerazzurri su quel campo di Serie A

Calciomercato Inter: nuova idea per il dopo Taremi. Gli scout nerazzurri su quel campo di Serie A. Quale attaccante è nel mirinoCi sono anche gli occhi del Calciomercato Inter su Mateo Pellegrino. Il boom del goleador argentino non sta passando inosservato (da qualche settimana è nei radar del Bologna) e ha attirato le attenzioni pure della società nerazzurra, al lavoro per potenziare il reparto o?ensivo in estate, visto che Taremi ha deluso e il duo Correa-Arnautovic (entrambi in scadenza) appare destinato a salutare a parametro zero. Domani sera all’Olimpico, in occasione della gara tra Lazio e Parma, ci sarà uno scout Interista per seguire la gara. Fari puntati pure sul centravanti ex Velez che entra così nel casting o? ensivo insieme ai vari Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce) e Lucca (Udinese), senza dimenticare Pio Esposito (in prestito allo Spezia). Internews24.com - Calciomercato Inter: nuova idea per il dopo Taremi. Gli scout nerazzurri su quel campo di Serie A Leggi su Internews24.com per il. GlisudiA. Quale attaccante è nel mirinoCi sono anche gli occhi delsu Mateo Pellegrino. Il boom del goleador argentino non sta passando inosservato (da qualche settimana è nei radar del Bologna) e ha attirato le attenzioni pure della società nerazzurra, al lavoro per potenziare il reparto o?ensivo in estate, visto cheha deluso e il duo Correa-Arnautovic (entrambi in scadenza) appare destinato a salutare a parametro zero. Domani sera all’Olimpico, in occasione della gara tra Lazio e Parma, ci sarà unoista per seguire la gara. Fari puntati pure sul centravanti ex Velez che entra così nel casting o? ensivo insieme ai vari Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce) e Lucca (Udinese), senza dimenticare Pio Esposito (in prestito allo Spezia).

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: ma c’è l’Inter di mezzo… - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe trovato il profilo giusto per il centrocampo, ma di mezzo c'è l'Inter 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: ma c’è l’Inter di mezzo - Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe trovato il profilo giusto per il centrocampo, ma di mezzo c'è l'Inter 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Inter, quattro nomi dagli USA? La nuova strategia del club nerazzurro - di RedazioneCalciomercato Inter, quattro nomi dagli USA? La nuova strategia del club nerazzurro per il futuro Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciomercato Inter si starebbe aprendo verso alcuni nomi provenienti dagli Stati Uniti, per rafforzare la forza globale del club: IL PIANO- «Lo sviluppo imprenditoriale della nuova gestione dell’Inter – targata Oaktree -non può prescindere da un mercato ritenuto strategico per le prossime stagioni come quello dell’area centro-nord americana e, in particolare degli Stati Uniti d’America. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter: rivoluzione in difesa, il primo colpo dal Chelsea; Addio Correa, nuova idea in Serie A: la RISPOSTA del giocatore; Calciomercato Genoa, nuova idea per la difesa; Inter, c’è una nuova idea per l’attacco in estate: “Porterebbe caratteristiche diverse”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Inter, Frattesi lascia in estate? Decisione presa sul centrocampista dal club nerazzurro - Frattesi verso l’addio all’Inter la prossima estate: il centrocampista prepara i saluti alla squadra di Simone Inzaghi Calciomercato.com ha fatto il punto su Frattesi Inter, il centrocampista nerazzur ... 🔗calcionews24.com

Fra Inter e Milan, è l'Alcione a sognare in grande: nuovo stadio vicino a San Siro, c'è una deadline fissata - Una prima parte di stagione straordinaria (che aveva proiettato gli Orange addirittura a sognare un possibile piazzamento nella sezione nazionale dei playoff, come. 🔗msn.com

Mercato Inter, nuova idea per l’attacco: spunta l’opzione in prestito - In casa Inter si pensa alla prossima stagione ed il club ha un'idea chiara per rinforzare il reparto offensivo. 🔗spaziointer.it