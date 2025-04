Coppa del Re vince il Barcellona | Real Madrid sconfitto 3-2

Barcellona ha vinto l’edizione 2025 della Coppa del Re. Nella finale giocata sul campo neutro di Siviglia, i blaugrana di Hansi Flick hanno battuto i blancos di Carlo Ancelotti con il risultato di 3-2, maturato nei tempi supplementari. Le reti portano la firma di Pedri, Torres e Kounde per i catalani; di Mbappe e Tchouameni per il Real. Lapresse.it - Coppa del Re, vince il Barcellona: Real Madrid sconfitto 3-2 Leggi su Lapresse.it Ilha vinto l’edizione 2025 delladel Re. Nella finale giocata sul campo neutro di Siviglia, i blaugrana di Hansi Flick hanno battuto i blancos di Carlo Ancelotti con il risultato di 3-2, maturato nei tempi supplementari. Le reti portano la firma di Pedri, Torres e Kounde per i catalani; di Mbappe e Tchouameni per il

