Mercati e panic selling | l’ABC per affrontare gli shock

Mercati nel mese di aprile ha avuto un impatto sulla fiducia di investitori e consumatori, che ha toccato i minimi storici negli Stati Uniti. La mancanza di visibilità sul futuro ha alimentato l’incertezza e questo si è riflesso sulle aspettative di rendimento, sull’avversione al rischio degli investitori e sulle strategie di portafoglio. In un contesto difficile come questo – spiegano gli esperti di Pictet, il principale gestore patrimoniale europeo – è importante che il cliente abbia chiare in mente alcune regole chiave di corretta gestione patrimoniale.Nessuna decisione repentinaSecondo gli esperti, non è in una fase come questa che devono essere prese decisioni per “correre ai ripari”. Per loro natura, i Mercati finanziari sono fatti di salite e discese e nessuno sa con assoluta certezza dove andrà il mercato domani, ma è provato che l’asset class azionaria sia in assoluto la componente di portafoglio più adatta a portare rendimento nel medio-lungo periodo. Quifinanza.it - Mercati e panic selling: l’ABC per affrontare gli shock Leggi su Quifinanza.it Il tracollo registrato dainel mese di aprile ha avuto un impatto sulla fiducia di investitori e consumatori, che ha toccato i minimi storici negli Stati Uniti. La mancanza di visibilità sul futuro ha alimentato l’incertezza e questo si è riflesso sulle aspettative di rendimento, sull’avversione al rischio degli investitori e sulle strategie di portafoglio. In un contesto difficile come questo – spiegano gli esperti di Pictet, il principale gestore patrimoniale europeo – è importante che il cliente abbia chiare in mente alcune regole chiave di corretta gestione patrimoniale.Nessuna decisione repentinaSecondo gli esperti, non è in una fase come questa che devono essere prese decisioni per “correre ai ripari”. Per loro natura, ifinanziari sono fatti di salite e discese e nessuno sa con assoluta certezza dove andrà il mercato domani, ma è provato che l’asset class azionaria sia in assoluto la componente di portafoglio più adatta a portare rendimento nel medio-lungo periodo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vix, «l'indice della paura» di Wall Street vola sopra 40 con i dazi: cos'è e il rischio del panic selling - Non si ferma l'effetto dei dazi che continua a scuotere il mercato finanziario. Oltre al crollo delle borse europee, che ha coinvolto pesantemente anche Piazza Affari che ha fatto segnare il -7%,... 🔗ilmessaggero.it

Dazi Trump, in borsa è "panic selling", MIB a -8%, crollo Azimut -11,39%, Bper Banca -10, 22%, Iveco Group -9,46%, Stellantis -6.30% - Vendite a raffica sui mercati europei, Milano maglia nera con il FTSE MIB in forte calo, tracollo per le banche e l’industria tra timori economici e tensioni commerciali legate ai dazi USA I mercati azionari europei sono stati travolti dalle vendite. Francoforte ha subito una delle perdite pi 🔗ilgiornaleditalia.it

Il panic selling, i titoli del Tesoro, Bessent: cosa ha convinto Donald Trump allo stop ai dazi per 90 giorni - La decisione di sospendere i dazi per 90 giorni è stata presa «negli ultimi giorni, ci ho pensato molto. Credo che il tutto sia nato stamattina presto, abbastanza presto, e l’ho semplicemente scritto». Come? «È stato scritto con il cuore». Un Donald Trump quasi sentimentale parla dopo lo stop alle tariffe. E spiega che «è stato scritto come qualcosa che ritengo molto positivo per il mondo e per noi. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

#ABCFinanza: Cos’è lo stock picking e perché ogni tanto rispunta fuori?; #ABCFinanza: coronavirus, bruciati miliardi in Borsa. Ma che vuol dire?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Panic selling e crollo delle borse, cosa sta succedendo: la paura spinge gli investitori di tutto il mondo a vendere - Questo tipo di comportamento è spesso alimentato da emozioni come la paura e l'incertezza, piuttosto che da una valutazione razionale del mercato. Il panic selling può essere una reazione a ... 🔗ilmattino.it

Panic selling e crollo Borse, cosa sta succedendo: l'ombra delle recessione spinge gli investitori a vendere - Questo tipo di comportamento è spesso alimentato da emozioni come la paura e l'incertezza, piuttosto che da una valutazione razionale del mercato. Il panic selling può essere una reazione a ... 🔗ilmessaggero.it

Panic selling sui mercati: future su Wall Street calano con dazi e paura recessione - L’avversione al rischio prosegue così come di pari passo la fuga dal mercato azionario. I futures su Wall Street sono in discesa, mentre la Casa Bianca è rimasta irremovibile anche di fronte ... 🔗finanza.com