Alex de Minaur | Preparato per battere chiunque sul rosso I 1000? Meglio il format di Montecarlo

Alex de Minaur ieri ha esordito in maniera molto convincente, sconfiggendo Lorenzo Sonego con un netto 6-2 6-3. Nella fase più rilevante della sua carriera, sta iniziando a mettere insieme risultati importanti anche sulla terra rossa, superficie che non lo ha ancora visto raggiungere alcuna finale sul circuito maggiore. Ora per lui sfida spettacolo con il canadese Denis Shapovalov.Queste le parole del giocatore australiano, riportate dagli spagnoli di Puntodebreak: "Sto giocando molto bene, ogni volta in modo più consistente. Da due anni credo di aver capito quello che devo fare per essere competitivo sulla terra rossa. La chiave è stata lavorare duro in palestra per rafforzare i miei arti inferiori e muovermi Meglio sulla terra, così come aumentare la potenza dei miei colpi. Mi sono sforzato molto su questo, e la verità è che le mie sensazioni ora sono ogni volta migliori".

