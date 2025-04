Play-off e play-out in Prima e Seconda categoria | sfide decisive per le squadre lucchesi

Domenica dedicata a play-off e play-out in Prima e Seconda categoria, con in programma tre partite senza appello che vedono in campo formazioni lucchesi. Dopo la conclusione delle "regular season" e la pausa pasquale, si torna, dunque, a giocare e la posta in palio è altissima per le contendenti.In Prima categoria, nella semifinale play-off del girone "A", in gara unica, c'è il Capannori che ospita il Capezzano, per un match dal pronostico molto incerto che si disputa ai "Laghetti" di Lammari, la casa dei biancorossi capannoresi in questa stagione. Qui è proprio il Capannori (che ha chiuso il campionato al terzo posto), ad avere il vantaggio del doppio risultato, in caso di parità dopo gli eventuali supplementari, al contrario dei versiliesi, obbligati a vincere. Ma fare calcoli è troppo pericoloso, quindi può succedere di tutto, con la vincente che affronterà il Corsagna (già qualificato), nella finalissima del prossimo 4 maggio.

