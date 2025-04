La Robur all’assalto dell’Ostiamare Voria ordina | Cattiveria e positività

Voria (nella foto) –, tutti ci siamo presi le nostre colpe. Non avremmo mai voluto che andasse come è andata, ma la gara fa ormai parte del passato. Siamo attesi da due partite da affrontare nel miglior modo possibile, in maniera diversa rispetto all’ultima, con Cattiveria, con positività, poi sarà del campo il giudizio supremo". "E’ vero, l’Ostiamare non ha più molto da chiedere al campionato – ha aggiunto il mister –, ma ci terrà comunque a far bene. Da quando è arrivato De Rossi la squadra ha ottenuto tanti punti, grazie anche agli innesti di gennaio. Sport.quotidiano.net - La Robur all’assalto dell’Ostiamare. Voria ordina: "Cattiveria e positività" Leggi su Sport.quotidiano.net Quella con la Fezzanese è stata una sconfitta che nessun giocatore, nessun allenatore, nessun tifoso avrebbe mai voluto vivere. Una caduta, dalla quale il Siena vuole subito rialzarsi: oggi al Franchi c’è l’Ostiamare. "La squadra sa di aver fatto una brutta figura – ha affermato il tecnico bianconero Gill(nella foto) –, tutti ci siamo presi le nostre colpe. Non avremmo mai voluto che andasse come è andata, ma la gara fa ormai parte del passato. Siamo attesi da due partite da affrontare nel miglior modo possibile, in maniera diversa rispetto all’ultima, con, con, poi sarà del campo il giudizio supremo". "E’ vero, l’Ostiamare non ha più molto da chiedere al campionato – ha aggiunto il mister –, ma ci terrà comunque a far bene. Da quando è arrivato De Rossi la squadra ha ottenuto tanti punti, grazie anche agli innesti di gennaio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cavernago, nuovo assalto al bancomat: l’11esimo dall’inizio dell’anno - NELLA NOTTE. Un forte boato in via Papa Giovanni XXIII nella notte tra il 14 e il 15 marzo. Danni ingenti alla Bcc di Cavernago. L’allarme dei residenti. 🔗ecodibergamo.it

Da Roccaraso agli Uffizi, pronto il nuovo assalto dell'influencer napoletana - Oltre a lanciare la sfida a Chiara Ferragni, la tiktoker Rita De Crescenzo si è candidata anche per entrare al Grande Fratello 🔗ilgiornale.it

"L'arma dell'inganno": i segreti dello sbarco in Sicilia e l'assalto alla Grecia - L'ARMA DELL'INGANNO Iris ore 21.15 Con Colin Firth,Kelly Mc Donald e Matthew Mc Fayden. Regia di John Madden. produzione Gran Bretagna 2022. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Nel 1943 la fine della guerra è ancora lontana. I generali alleati si preparano ad avvicinarla programmando uno sbarco In Sicilia. E i servizi segreti inglesi decidono di facilitarla facendo credere a quelli germanici che l'invasione sarà attuata in Grecia . 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Robur: Preparazione in vista della sfida con Ostiamare tra infortuni e speranze play off - Archiviata la Pasqua, la Robur ha ripreso la preparazione in vista della partita casalinga di domenica con l’ Ostiamare, penultimo step della stagione regolare e gara di congedo, per quest’anno, dal v ... 🔗lanazione.it

Robur: Preparation for the challenge with Ostiamare between injuries and play-off hopes - Archiviata la Pasqua, la Robur ha ripreso la preparazione in vista della partita casalinga di domenica con l’Ostiamare, penultimo step della ... ha soltanto due defenders centrali e Lollo, il ... 🔗sport.quotidiano.net

Macron nuovo partner tecnico dell’Ostiamare - L’importanza e la solidità di un progetto sono alla base di ogni partnership, e la volontà espressa dalla dirigenza dell’Ostiamare ha subito trovato in Macron un forte appoggio e un’importante ... 🔗gazzettaregionale.it