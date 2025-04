Cucine da Incubo | Antonino Cannavacciulo arriva a San Severo per salvare il ristorante La Tavola di Simona

Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo arriva a San Severo, in provincia di Foggia. Ad aspettarlo ci saranno Simona e la sua amica Erika, titolari del ristorante La Tavola di Simona. Comingsoon.it - Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a San Severo per salvare il ristorante La Tavola di Simona Leggi su Comingsoon.it Per la quarta puntata didaa San, in provincia di Foggia. Ad aspettarlo ci sarannoe la sua amica Erika, titolari delLadi

Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciuolo a San Severo - Anche in questo episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio ... 🔗tg24.sky.it

Antonino Cannavacciuolo in azione a San Severo: la quarta puntata di Cucine da Incubo - Oggi a San Severo, Antonino Cannavacciuolo interviene nel ristorante La Tavola di Simona, gestito da Simona ed Erika, per risolvere conflitti interni e migliorare la qualità del servizio. 🔗ecodelcinema.com