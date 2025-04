Slogan contro Giancarlo Gentilini | il centro sociale Django verso lo sfratto dall?ex caserma Piave

Piave la gestione dell?ex caserma Piave, non sarà rinnovata. O,. Ilgazzettino.it - Slogan contro Giancarlo Gentilini: il centro sociale Django verso lo sfratto dall?ex caserma Piave Leggi su Ilgazzettino.it TREVISO - Manca poco meno di un anno alla scadenza, ma è ormai certo che la convenzione che affida a Openla gestione dell?ex, non sarà rinnovata. O,.

Proteste Usa contro Trump e contro i dazi in 50 Stati, con lo slogan “Giù le mani” - L'America insorge contro Trump e Musk e contro i nuovi dazi: manifestazioni in 50 Stati, con lo slogan "Giù le mani". La risposta del presidente degli Stati Uniti: "Tenete duro. Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Renderà l’America di nuovo grande". 🔗fanpage.it

Roma, manifestazione M5S contro il riarmo, gli slogan: “Basta soldi per le armi, Meloni e Crosetto toglietevi l'elmetto" - Movimento 5 Stelle in piazza contro il riarmo, presente anche una delegazione del Pd È partita a Roma la manifestazione del M5s contro il riarmo. Una manifestazione pensata per protestare proprio contro il piano da 800 miliardi di euro di von der Leyen. Oltre ai vertici dei pentastellati è pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Giancarlo Magalli contro Alessandro Cattelan: “Accanimento terapeutico, gli fanno presentare di tutto ma il pubblico è rimasto su un’altra rete” | VIDEO - Giancarlo Magalli contro Alessandro Cattelan: “Accanimento terapeutico” Giancarlo Magalli critica duramente Alessandro Cattelan: il conduttore, infatti, ha letteralmente demolito il giovane collega con poche semplici parole che sono diventate virali sul web. Ospite di una diretta su Twitch della Gialappa’s Band, nel programma Gialappa’s dire Sanremo, Giancarlo Magalli si è lanciato in una serie di battute volte a commentare il Festival, ma anche i conduttori e i cantanti. 🔗tpi.it

Slogan contro Giancarlo Gentilini: il centro sociale Django verso lo sfratto dall’ex caserma Piave - TREVISO - Manca poco meno di un anno alla scadenza, ma è ormai certo che la convenzione che affida a Open Piave la gestione dell’ex caserma Piave, non sarà rinnovata. 🔗ilgazzettino.it

Gentilini e il calcio, la passione per il tifo e i biancocelesti: dalle critiche ai volti in nero - TREVISO - Giancarlo Gentilini e il calcio sono stati una cosa indissolubile: impossibile dimenticare le sue esultanze con i pollici al cielo sotto la curva sud o il gesto ... 🔗ilgazzettino.it

Fratelli d’Italia Treviso:«Vergognoso il corteo di Django contro Gentilini. Ora sgomberiamo il centro sociale” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. 🔗ilnuovoterraglio.it