Così Netanyahu sta erodendo le fondamenta della democrazia di Israele

Israele è in corso da tempo uno scontro interno tra il primo ministro Benjamin Netanyahu, la magistratura e i servizi di sicurezza interni. Un conflitto strisciante che rischia di incrinare le fondamenta democratiche dello Stato. Tanto che il quotidiano Haaretz ha parlato espressamente di «nascita di una dittatura». La sensazione è che i metodi messi a punto per il controllo di Gaza e Cisgiordania – sorveglianza di massa, paranoia securitaria e repressione preventiva – trovino ora applicazione anche all’interno. La macchina del controllo, affinata per decenni oltre la Linea Verde, non distingue più tra nemici esterni e dissidenti interni. Lo scontro tra Netanyahu e Ronen Bar ne è la prova definitiva.Benjamin Netanyahu (Ansa).Il siluramento di Bar dallo Shin Bet e la guerra interna tra primo ministro e serviziTutto è cominciato, o meglio emerso, il 16 marzo scorso, quando il primo ministro, con un comunicato stringato, ha espresso l’intenzione di licenziare Bar, dal 2021 direttore dello Shin Bet, i servizi interni, per «continua sfiducia». Lettera43.it - Così Netanyahu sta erodendo le fondamenta della democrazia di Israele Leggi su Lettera43.it Non c’è solo la guerra contro Hamas e la sua galassia. Inè in corso da tempo uno scontro interno tra il primo ministro Benjamin, la magistratura e i servizi di sicurezza interni. Un conflitto strisciante che rischia di incrinare ledemocratiche dello Stato. Tanto che il quotidiano Haaretz ha parlato espressamente di «nascita di una dittatura». La sensazione è che i metodi messi a punto per il controllo di Gaza e Cisgiordania – sorveglianza di massa, paranoia securitaria e repressione preventiva – trovino ora applicazione anche all’interno. La macchina del controllo, affinata per decenni oltre la Linea Verde, non distingue più tra nemici esterni e dissidenti interni. Lo scontro trae Ronen Bar ne è la prova definitiva.Benjamin(Ansa).Il siluramento di Bar dallo Shin Bet e la guerra interna tra primo ministro e serviziTutto è cominciato, o meglio emerso, il 16 marzo scorso, quando il primo ministro, con un comunicato stringato, ha espresso l’intenzione di licenziare Bar, dal 2021 direttore dello Shin Bet, i servizi interni, per «continua sfiducia».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nubifragio all'Elba, frane sulle spiagge e sentieri distrutti: così l'isola sta perdendo i suoi paradisi. FOTO - Capobianco invasa dalla frana di una falesia, Padulella completamente sfigurata da un mix di fango e detriti, la Spiaggia della Sorgente inaccessibile, Spartaia praticamente distrutta. Il nubifragio che si è abbattuto sull'Elba nel pomeriggio del 13 febbraio sta piano piano cancellando tutti quei... 🔗livornotoday.it

Dagli smartphone alle tv, così l'Intelligenza Artificiale sta cambiando l'esperienza utente - AGI - L'Intelligenza Artificiale sta modificando il modo in cui interagiamo con i dispositivi tecnologici, e Samsung sta integrando questa tecnologia nei suoi prodotti per migliorare l'esperienza utente. Smartphone, televisori e altri dispositivi stanno diventando più intelligenti, personalizzati ed efficienti, con un'attenzione particolare alla gestione delle risorse e alla sicurezza dei dati. Bruno Marnati, Vice President Head of Audio Video di Samsung Electronics Italia, sottolinea che "l'IA sta trasformando i dispositivi in strumenti sempre più intelligenti, capaci di apprendere dai ... 🔗agi.it

Merz vince e invita Netanyahu in Germania. Così ignora il mandato di arresto della Corte penale internazionale - Su di lui pende il mandato d’arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra. Ma, nonostante questo, Friedrich Merz, probabile prossimo cancelliere tedesco, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo la vittoria elettorale, anticipandogli che lo inviterà a una visita ufficiale nel Paese, ignorando l’ordine dei giudici dell’Aia. A darne notizia è stato l’ufficio di Netanyahu: l’invito di Merz si traduce anche nella promessa di non attuare il mandato di arresto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Così Netanyahu sta erodendo le fondamenta della democrazia di Israele; Lettere contro la guerra. Intellettuali, intelligence e riservisti alzano la pressione contro Netanyahu (di N. Boffa); Guerra su ogni fronte. Netanyahu accende la miccia, ma subisce i danni dell'esplosione. 🔗Se ne parla anche su altri siti