Presentata la nuova edizione del Rally Due Valli con il grande ritorno ad Erbezzo

Rally Due Valli, l’evento sportivo organizzato dall’Automobile Club Verona ed ACI Verona Sport che dal 29 al 31 maggio riporterà nella città scaligera il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e la. Veronasera.it - Presentata la nuova edizione del Rally Due Valli con il grande ritorno ad Erbezzo Leggi su Veronasera.it È stato presentato davanti ad una numerosa platea alla Just Academy di Grezzana, il 43esimoDue, l’evento sportivo organizzato dall’Automobile Club Verona ed ACI Verona Sport che dal 29 al 31 maggio riporterà nella città scaligera il Campionato Italiano AssolutoSparco e la.

