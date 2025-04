Napoli-Torino il Maradona si accende | oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto

Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto">La corsa scudetto del Napoli riparte con l’entusiasmo travolgente di una città che, come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, dopo l’aggancio all’Inter ha deciso di credere davvero alla grande impresa. Questa sera, contro il Torino al Maradona (calcio d’inizio alle 20.45), gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia di tre punti fondamentali, sospinti da oltre 50mila cuori azzurri.La squadra scenderà in campo conoscendo già il risultato di Inter-Roma, ma senza fare calcoli: ora che il destino è tornato nelle proprie mani, il Napoli può pensare solo a vincere per blindare il primato, indipendentemente da quello che accadrà a San Siro. Come evidenziato da Repubblica Napoli, la spinta del “dodicesimo uomo” sarà ancora una volta decisiva, con uno stadio sold-out per la settima partita consecutiva e un’atmosfera da notti magiche. Napolipiu.com - Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto Leggi su Napolipiu.com , ilsiperglilo">La corsadelriparte con l’entusiasmo travolgente di una città che, come racconta Marco Azzi su Repubblica, dopo l’aggancio all’Inter ha deciso di credere davvero alla grande impresa. Questa sera, contro ilal(calcio d’inizio alle 20.45), gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia di tre punti fondamentali, sospinti dacuori.La squadra scenderà in campo conoscendo già il risultato di Inter-Roma, ma senza fare calcoli: ora che il destino è tornato nelle proprie mani, ilpuò pensare solo a vincere per blindare il primato, indipendentemente da quello che accadrà a San Siro. Come evidenziato da Repubblica, la spinta del “dodicesimo uomo” sarà ancora una volta decisiva, con uno stadio sold-out per la settima partita consecutiva e un’atmosfera da notti magiche.

Un viaggio per oltre un milione di cuori al Maradona - Un viaggio per oltre un milione di cuori al Maradona"> NAPOLI – La quarta parete, al Maradona, non è mai esistita. Il pubblico azzurro è parte integrante dello spettacolo, il dodicesimo uomo in campo, e ora che la stagione entra nel vivo, il sostegno sarà ancora più forte. Delle ultime 15 partite di campionato, il Napoli ne giocherà 8 in casa, e i numeri parlano chiaro: sette sold out già registrati e la possibilità concreta di arrivare a otto su otto. 🔗napolipiu.com

