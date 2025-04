Eccellenza | Mezzolara e Sanpaimola si sfidano nella penultima di campionato

penultima di campionato oggi, alle 16,30, per l’Eccellenza. A tre settimane dall’ultima partita ufficiale, le nostre portacolori sono pronte a far ritorno in campo per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi.Nel girone B, sta continuando ad appassionare la lotta per la vittoria che, a 180 minuti dal termine della stagione regolare, vede quattro squadre distanziate da altrettante lunghezze. Il Mezzolara, primo a quota 60, farà di tutto per espugnare il difficile terreno della quinta Sanpaimola (47) mentre Pietracuta e Tropical Coriano, seconde a parimerito a 58, se la vedranno rispettivamente in trasferta con il Castenaso, quarto a 56, e in casa contro il già retrocesso Vis Novafeltria (26).Il Medicina Fossatone, quinto, a 47, a parimerito con il Sanpaimola, sarà di scena sul campo della Sampierana (46) mentre l’Osteria Grande (38), in piena bagarre per non retrocedere, cercherà di avere la meglio del già condannato Granamica, ultimo a 22. Sport.quotidiano.net - Eccellenza: Mezzolara e Sanpaimola si sfidano nella penultima di campionato Leggi su Sport.quotidiano.net dioggi, alle 16,30, per l’. A tre settimane dall’ultima partita ufficiale, le nostre portacolori sono pronte a far ritorno in campo per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi.Nel girone B, sta continuando ad appassionare la lotta per la vittoria che, a 180 minuti dal termine della stagione regolare, vede quattro squadre distanziate da altrettante lunghezze. Il, primo a quota 60, farà di tutto per espugnare il difficile terreno della quinta(47) mentre Pietracuta e Tropical Coriano, seconde a parimerito a 58, se la vedranno rispettivamente in trasferta con il Castenaso, quarto a 56, e in casa contro il già retrocesso Vis Novafeltria (26).Il Medicina Fossatone, quinto, a 47, a parimerito con il, sarà di scena sul campo della Sampierana (46) mentre l’Osteria Grande (38), in piena bagarre per non retrocedere, cercherà di avere la meglio del già condannato Granamica, ultimo a 22.

