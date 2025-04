Lavoro Marcello FdI | Garantire i permessi lavorativi ai frontalieri serve un accordo con San Marino

accordo bilaterale con la Repubblica di San Marino per il riconoscimento, ai lavoratori frontalieri, dei permessi lavorativi per l'assistenza a familiari con disabilità o patologie. E' la richiesta che arriva dal consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, con un'interrogazione. Riminitoday.it - Lavoro, Marcello (FdI): "Garantire i permessi lavorativi ai frontalieri, serve un accordo con San Marino" Leggi su Riminitoday.it Definire unbilaterale con la Repubblica di Sanper il riconoscimento, ai lavoratori, deiper l'assistenza a familiari con disabilità o patologie. E' la richiesta che arriva dal consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola, con un'interrogazione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro, il consigliere Marcello (FdI): "Estendere l'assistenza familiare ai lavoratori frontalieri" - Chiarire quali azioni sono state intraprese nei confronti delle autorità governative della Repubblica di San Marino per definire un accordo bilaterale che consenta il riconoscimento dei permessi lavorativi per l'assistenza familiare anche ai lavoratori frontalieri. Ad avanzare la sollecitazione è... 🔗riminitoday.it

Ospedale Infermi, Marcello (FdI): "Prime ore gratis per i parcheggi e serve un nuovo multipiano" - "Rivedere la situazione dei parcheggi presso l'Ospedale Infermi". E' il consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, a sollecitare la giunta regionale con una risoluzione in cui si sottolinea la "carenza cronica di parcheggi sia nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale sia del... 🔗riminitoday.it

Marcello (FdI): "Fare chiarezza sulle regole per la caccia di storni e fringuelli" - Fare chiarezza sulle regole per la caccia di storni e fringuelli. A chiederlo, in un'interrogazione, è Nicola Marcello (FdI) che ricorda come "a seguito delle sollecitazioni ricevute da alcune Regioni e dal Ministero competente a guida di Francesco Lollobrigida, dopo ben 18 anni, il responsabile... 🔗riminitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavoro, Marcello (FdI): Garantire i permessi lavorativi ai frontalieri, serve un accordo con San Marino; Diabete. Marcello (FdI): “Promuovere l’uso dei sensori per il monitoraggio della glicemia”; Diabete. Marcello (FdI): Promuovere l'uso dei sensori per il monitoraggio della glicemia; Lavoro, il consigliere Marcello (FdI): Estendere l'assistenza familiare ai lavoratori frontalieri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lavoratori frontalieri, Marcello (FdI): “Estendere a loro l’assistenza familiare” - Chiarire quali azioni sono state intraprese nei confronti delle autorità governative della Repubblica di ... lavoro”. Da qui l’atto ispettivo “per sanare questa lacuna normativa e garantire ... 🔗altarimini.it

Permessi lavorativi frontalieri. Marcello (FdI) sollecita accordo bilaterale - Definire un accordo bilaterale con la Repubblica di San Marino per il riconoscimento, ai lavoratori frontalieri, dei permessi lavorativi per l'assistenza a familiari con disabilità o patologie. 🔗newsrimini.it

Diabete. Marcello (FdI): “Promuovere l’uso dei sensori per il monitoraggio della glicemia” - Garantire l’uniformità dei livelli essenziali di assistenza, affinché tecnologie innovative come i sistemi is-CGM siano accessibili a tutti i pazienti diabetici in trattamento insulinico. È quanto chi ... 🔗chiamamicitta.it