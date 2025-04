Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro

Trump e Zelensky poco prima dei funerali di Papa Francesco è destinato a passare alla storia. Ma cosa si sono detti i due leader e come cambierà l'esito della guerra? In alcune foto all'interno della basilica di San Pietro poi, compare una terza sedia. Per chi era? Leggi su Fanpage.it L'incontro trapoco prima dei funerali di Papa Francesco è destinato a passare alla storia. Ma cosa si sono detti i due leader e come cambierà l'esito della guerra? In alcune foto all'interno delladi Sanpoi, compare una terza. Per chi era?

