Pallacanestro Reggiana andrà nella tana della Leonessa Brescia per proseguire un campionato che l’ha vista protagonista e che – dopo l’ultimo successo su Napoli – ha sancito il raggiungimento dei playoff per il secondo anno consecutivo.Una circostanza, quella del ‘back to back’ alla postseason, che non si verificava da otto anni. Le partite da qui alla fine serviranno ‘soltanto’ a determinare la posizione finale. Certo, sarebbe bello e importante (soprattutto in ottica di ‘scelta’ delle coppe europee) cercare di consolidare il sesto posto, ma comunque andrà a finire, non si potranno muovere critiche verso Winston e compagni. Non va infatti dimenticato che all’inizio del campionato l’ambiente era pervaso da una negatività generalizzata e che in pochi, invece, scorgevano nell’Unahotels un gruppo competitivo o addirittura vincente. Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Reggiana sfida Leonessa Brescia per consolidare il sesto posto in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net Con la determinazione di chi vuole vincere, ma con la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere. Oggi alle 18,15 laandrà nella tana dellaper proseguire un campionato che l’ha vista protagonista e che – dopo l’ultimo successo su Napoli – ha sancito il raggiungimento dei playoff per il secondo anno consecutivo.Una circostanza, quella del ‘back to back’ alla postseason, che non si verificava da otto anni. Le partite da qui alla fine serviranno ‘soltanto’ a determinare la posizione finale. Certo, sarebbe bello e importante (soprattutto in ottica di ‘scelta’ delle coppe europee) cercare diil, ma comunque andrà a finire, non si potranno muovere critiche verso Winston e compagni. Non va infatti dimenticato che all’inizio del campionato l’ambiente era pervaso da una negatività generalizzata e che in pochi, invece, scorgevano nell’Unahotels un gruppo competitivo o addirittura vincente.

