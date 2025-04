Playoff Serie C | cinque squadre lombarde in corsa per la promozione

cinque le squadre lombarde che sono riuscite ad inserirsi tra le nove contendenti del girone A che disputeranno i Playoff di Serie C. Un quintetto guidato dall'ambiziosa Feralpisalò (nella foto il tecnico Aimo Diana) e completato da AlbinoLeffe, Renate, Giana e Atalanta Under 23. Se i gardesani si sono assicurati con ampio anticipo il ruolo di miglior terza della categoria (con gli auspicati vantaggi connessi), il quarto posto è stato conquistato dalla Celeste, in vantaggio nel confronto diretto con il Renate, che pure ha affiancato a quota 60 i seriani al termine dell'ultima giornata. Grazie ai verdetti di questo epilogo, la post-season verrà aperta domenica 4 maggio con il primo turno riservato al girone A, protagoniste in sfide ad eliminazione diretta Giana-Virtus Verona, Renate-Arzignano e Trento-Atalanta Under 23.

