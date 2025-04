Rissa e sparatoria nella notte a Monreale due morti e tre feriti

morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una Rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – E' di duee treil bilancio di unaavvenuta, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi unafino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e .

Su altri siti se ne discute

Incidente e sparatoria tra la Milano-Meda e Seveso, giallo su due richieste di soccorso nella notte - Un incidente dai contorni ancora poco chiari ha avuto luogo nella notte tra martedì e mercoledì lungo la Milano-Meda, nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago: la prima richiesta di soccorsi parlava di sparatoria, così come quella successiva, 8 minuti dopo, partita da Seveso. Due chiamate al 112 ravvicinate con indicazione sparatoria tra la Milano-Meda [...] 🔗ilnotiziario.net

«Aiuto, mi hanno accoltellato». 29enne soccorso nella notte dai sanitari dopo una rissa in piazza Roma - ANCONA – La chiamata al personale sanitario è arrivata attorno alle 5 di questa mattina. Un ragazzo di 29 anni di origine somala ha raccontato di essere stato colpito da un fendente inferto con un coltello nel corso di una rissa con alcuni connazionali avvenuta nella notte in piazza Roma. Il... 🔗anconatoday.it

Mistero di notte sulla Milano-Meda: sparatoria o tamponamento? Ma i bossoli non ci sono - Una chiamata al 112, partita poco dopo l'una e mezza di notte, ha fatto scattare l’allarme per una presunta sparatoria sulla Milano-Meda. Ma di colpi d’arma da fuoco, in realtà, non c’era traccia. Nessun bossolo trovato sul posto e il pneumatico forato dell’auto coinvolta, con ogni probabilità... 🔗quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Palermo: sparatoria dopo rissa a Monreale, due morti e tre feriti; Spari dopo la lite in strada, due ragazzi uccisi a Monreale; Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti; Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti - (Adnkronos) - E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, do ... 🔗msn.com

Follia a Monreale, rissa finisce a colpi di pistola: 2 morti e 3 feriti - Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili ... dai carabinieri. La sparatoria di ieri notte, con due vittime e tre feriti, è avvenuta in via Benedetto ... 🔗grandangoloagrigento.it

Tragedia a Monreale: rissa finisce in sparatoria. Due giovani morti, un terzo è grave - Una notte di sangue ha sconvolto Monreale: una violenta lite è degenerata in una sparatoria, causando la morte di ... 🔗tp24.it