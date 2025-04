Pinot Grigio la svolta | Meno gradi e chimica per crescere ancora

Ilgazzettino.it - Pinot Grigio, la svolta: «Meno gradi e chimica per crescere ancora» Leggi su Ilgazzettino.it Sta per finire una stagione al Consorzio delle Venezie, fra le Doc più grandi d?Italia e d?Europa con 27.000 ettari di superficie vitata e 230 milioni di bottiglie tracciate..

Così la pioggia ha danneggiato la produzione di vino Pinot grigio e Müller - L'annata viticola 2024 in Trentino è stata contraddistinta da un andamento climatico che ha fortemente influenzato lo sviluppo della vite, la pressione di alcune malattie e di conseguenza la gestione fitosanitaria e agronomica dei vigneti. È quanto emerso dalla 17esima Giornata tecnica della vite... 🔗trentotoday.it

Caso uffici ed edifici comunali, La Svolta: "Ripepi profilo meno adeguato a impartire lezioni" - "Ripepi è certamente il profilo meno adeguato ad impartire lezioni di moralità", lo dichiarano in una nota consiglieri comunali del gruppo civico La Svolta, che sottolineano: "La nostra città ha cambiato volto grazie ad una classe dirigente autorevole in grado di tirarla fuori da un pantano... 🔗reggiotoday.it

Dazi Usa, ecco quali sono i vini italiani che rischiano di più: dal Pinot Grigio al Chianti Classico - Diversificazione è stata una delle parole chiave più usate negli ultimi anni in fatto di export vitivinicolo. Ma dal dire al fare... Si spiega così l'enorme rischio che adesso corrono le aziende vitivinicole italiane, di fronte ai dazi la 20% annunciati da Trump. Ad oggi, infatti, 363 milioni di bottiglie sono in "zona rossa" (secondo la definizione di Unione italiana vini), ovvero ben il 75% delle 481 milioni di bottiglie tricolori spedite lo scorso anno verso gli Stati Uniti. 🔗gamberorosso.it

