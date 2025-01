Mistermovie.it - Mister Movie | Nella tana dei lupi 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, trama e data uscita

Leggi su Mistermovie.it

Il successo didei2: Pantera non solo ha confermato la popolarità del franchise, ma ha anche dato il via a un nuovo capitolo. Lionsgate, insieme a Tucker Tooley Entertainment e G-BASE, ha annunciatolodi un terzo film della serie, con il geniale Christian Gudegast ancora una volta dietro la macchina da presa.Big Nick Torna sul Grande Schermo: Un Terzo Capitolo per il Franchise di Den of ThievesGerard Butler tornerà nel ruolo di Big Nick O’Brien, il duro e determinato poliziotto, e produrrà il film tramite la sua casa di produzione G-BASE, affiancato da Alan Siegel.dei3,die novitàDopo il debutto didei2: Pantera al primo posto al botteghino nordamericano, il franchise si prepara a espandersi ulteriormente.