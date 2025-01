Messaggio per Alfonso Grande Fratello lui resta di stucco e Chiara corre ad abbracciarlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, tu sei.”. Poco fa, all’interno della Casa del, è arrivato unspeciale perD’Apice. Si è trattato di una sorpresa del tutto inaspettata per il 25enne napoletano, ex volto di Temptation Island, che per un attimo è rimasto senza parole. Inizialmente, nessuno degli altri inquilini si era accorto di quanto stava accadendo, fino a quando Maria Teresa Ruta ha richiamato l’attenzione di tutti: “Venite,te!”. A quel punto, è entrata in scenaCainelli.I due si sono abbracciati e baciati davanti a tutti. Proprio ieri sera, durante la puntata del Gf,avevano ufficializzato la loro relazione, dindo il loro amore davanti al pubblico e all’ex di lui, Federica Petagna, presente in studio. “Non me l’aspettavo, ma abbiamo costruito un legame tra anime”, ha raccontato, aggiungendo: “Ero single da cinque anni e mi ero ormai rassegnata, non cercavo nulla e spesso evitavo ogni coinvolgimento.