Sport.quotidiano.net - L’Adamant ha cambiato marcia. Attacco che gira e forma elevata. Ora a Jesolo per completare l’opera

Cinque vittorie di fila, due volte sopra i 100 punti segnati, tre sotto i 70 subiti, scarto medio di 19 punti sulle avversarie.ha messo il turbo in questo primo scorcio di 2025, e al momento sembra la squadra più in palla del girone, quando manca una sola partita alla fine della prima fase, domenica a. Forse un peccato, per come i biancazzurri si stanno esprimendo, che il campionato si fermi per una settimana prima dell’inizio dei play-in (a meno di clamorosi ribaltoni, Ferrara dovrebbe esordire sabato 15 febbraio in casa, a causa di una concomitanza con la pallavolo), ma va fatto un passo alla volta, e la gara di domenica aper la truppa di Benedetto conta parecchio. C’è da vendicare infatti la sconfitta dell’andata, ma l’obiettivo principale di Ferrara è quello di tenere fuoridalle prime sei, per partire con un bottino di punti più considerevole nella seconda fase.